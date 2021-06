Omul de afaceri Ioan Crișan a fost înmormântat, miercuri, la 12 zile distanță după ce a fost asasinat într-un atentat cu bombă. Mașina victimei a sărit în aer, iar ancheta este în plină desfășurare. Aproximativ 200 de persoane au participat la funeraliile lui Ioan Crișan, care a fost îngropat la Cimitirul Eternitatea, conform siteului aradon.ro.

Nu există informații precise oferite de anchetatori, publicului, legate cei care au comis atentatul. De motive și de persoanele care au stat în spatele acestui act criminal nemaiîntâlnit pe teritoriul României.

„Am fost informat despre această tragedie sâmbătă dimineaţa, imediat după ce s-a produs, şi împreună cu conducerea MAI am decis să trimitem la Arad cei mai buni specialişti din Poliţia Română. Am luat legătura cu instituţiile partenere, mă refer la SRI, MApN, Parchetul General care a preluat acest caz de îndată şi, împreună, am gestionat sâmbătă şi duminică cercetările la faţa locului, astfel încât cei mai buni specialişti pe care îi are Poliţia Română să reuşească într-un timp cât mai scurt posibil să identifice o pistă, astfel încât autorul/autorii să fie trimişi în faţa instanţei de judecată”, spunea ministrul de Interne, Lucian Bode, despre această crimă răsunătoare.

foto:aradon.ro.

„Afirm cu toată responsabilitatea că vorbim de un caz singular, România este o ţară sigură. Cunosc modul de operare al instituţiilor statului român, nivelul de implicare, profesionalismul lor. Vinovaţii vor fi identificaţi şi aduşi în faţa instanţei de judecată”, mai declara Lucian Bode.

Avea datorii mărunte, nu unele de mari dimensiuni

Din analiza financiară a celor două firme care erau deținute de Ioan Crișan, rezultă faptul că afacerile acestuia erau modeste. De exemplu, Crimatex SRL avea datorii declarate de peste 700.000 de lei.

„SRI participă la ancheta desfășurată de Poliția Română și, împreună cu specialiștii de la Institutul Național de Criminalistică se realizează expertiza pirotehnică. Au fost prelevate probe care urmează a fi analizate în laborator pentru a se stabili ce tip de substanțe au fost folosite și au facilitat aprinderea. Primele cercetări demarate de SRI exclud ipoteza unui atentat terorist”, spuneau reprezentanții Serviciului Român de Informații (SRI).