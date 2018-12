Invitat-surpriză la ultimul antrenament al lui Manchester United. „Este și va fi întotdeauna cel mai bun”

Gruparea de pe „Old Trafford” a început deja pregătirile sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer, după demiterea lui Jose Mourinho. La ultimul antrenament al „diavolilor” și-a făcut aparția și Sir Alex Ferguson.





Sir Alex Ferguson, legendarul manager al lui Man. United, a fost invitatul noului „interimar” Ole Gunnar Solskjaer, la antrenamentul trupei. Norvegianul, fost elev al scoțianului, pregătindu-le, astfel, noilor săi elevi o surpriză înaintea meciului din Premier League cu Bournemouth.

Presa din Albion mai e de părere că Alex Ferguson a avut cuvântul decisiv în alegerea lui Solskjaer, după demiterea lui Mourinho. Și portughezul a încercat să îl cheme pe scoțian la antrenamente, dar Ferguson nu a mai putut trece pe la Carrington (baza de antrenamente a lui United) după operația suferită pe creier.

„Nu există o persoană mai potrivită de la care să primesc sfaturi. Am avut cel mai bun profesor. ~The boss~ este și va fi întotdeauna cel mai bun. Antrenoratul meu se leagă de ce am învățat de la el”, a recunoscut Solskjaer.

