Investiția care l-a ruinat financiar pe Irinel Columbeanu. A avut puterea să recunoască abia acum acest lucru

După ani de zile, Irinel Columbeanu a avut puterea să recunoască faptul că a investit fără a avea un plan de bussines, în cadrul unei fabrici din Târgu Cărbunești.

La capitolul pierderi financiare, fostul milionar a dezvăluit că acesta a fost punctul în care a început să piardă milioanele de euro, care l-au făcut celebru.

„Nu aș mai face acea fabrică pe care am făcut-o la Târgu Cărbunești. Mai ales, nu m-aș mai lăsa tentat de anumite lucruri. Încercările mele de a avea succes cu acel proiect al fabricii ar putea fi comparate cu eforturile cuiva de a împinge singur un tren. Lucru care explică și insuccesul care s-a petrecut. Nu era dat de faptul că ceea ce făceam nu funcționa sau era vreo păcăleală. A fost lipsa de fonduri, care până la urmă a generat tocarea întregii mele averi de la acea vreme. Până când s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns”, a comentat Irinel Columbeanu.

Îi pare rău că a candidat în politică

Pe plan politic, Irinel Columbeanu a vrut să devină cunoscut și a candidat la Primăria Capitalei dar a pierdut, cu un scor foarte mic.

Acum, după ce și-a pierdut averea, a rămas fără frumoasa lui soție, Monica, și fiica Irina, care a plecat în SUA, la mama ei, singura avere pe care fostul milionar o mai are este doar credința în Dumnezeu.

De altfel, în Sfânta Scriptură există mai multe pilde care se referă la omul cheltuitor care a ajuns să nu mai aibă nimic.

”Mesajul cărților mele și al meu personal este că Dumnezeu știe cum să te călăuzească în viață. Astfel încât să ajungi la un nivel mai înalt decât ai fost înainte ca aceste lucruri să se petreacă. Cum face, e puterea Celui de sus! Nu aș mai întreprinde acea idee total aiurea pe care am avut-o și pot să spun nebunească, de a candida la Primăria Capitalei. Nu cred că a fost o idee tocmai bună, dimpotrivă. Am avut foarte mult de suferit din cauza aceasta. Inclusiv pe planul afacerilor. Nu mi-a adus beneficii sub nicio formă. Cu siguranță este ceva care nu aș mai face și chiar regret lucrul acesta”, a declarat Irinel Columbeanu.

A visat să devină actor

Cu un tată care a fost tot timpul în preajma demnitarilor comuniști, și ulterior după 1989, lângă noua putere care s-a instalat în România, Irinel Columbeanu visa să se facă actor.

Poate din acest motiv a acceptat să filmeze show-ul de televiziune, care i-a urmărit pas cu pas, viața lui și a mai tinerei lui soții, Monica.

Cu actoria nu s-a putut în niciun fel, deoarece părinții visau ca el să devină inginer.

„Mi-ar fi plăcut mult să fiu actor, dar părinții nu m-au susținut și nu m-au lăsat. Mi-au spus că e ceva neserios și m-au descurajat din acest punct de vedere. Așa că atunci când am dat la facultate, i-am ascultat. Am dat la ceva care părea că ar fi mai acceptabil de către societatea acelor vremuri. Aici este vorba despre Institutul Politehnic București. Ulterior, când am ajuns să lucrez unde am lucrat eu, respectiv la Camera de Comerț și Industrie a României, am regretat. La un moment dat am fost tentat să urmez ASE-ul, care m-ar fi condus poate spre alte căi”, a mai spus Irinel Columbeanu, citat Fanatik.