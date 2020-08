„Ce se va întâmpla cu Uniunea Europeană? S-a discutat cu criza asta COVID că n-a acționat ca o Uniune, că s-a trezit târziu. Va mai exista în forma în care o știm? Se va transforma radical? Ce prevedeți?”

Sunt doar câteva dintre întrebările adresate de jurnalistul Dan Marinescu invitatului său, Traian Băsescu, în emisiunea „Întrebări esențiale”, pe evz.ro. Europarlamentarul a declarat, din start, că este adeptul ideii că Uniunea Europeană „trebuie să îndrepte către Statele Unite ale Europei”.

„Părerea mea este că singurul drum valabil pentru Uniunea Europeană este să se îndrepte către Statele Unite ale Europei. Păstrând specificul național, dar va trebui introdus un sistem comun de taxare, un sistem uniform de pensii, un sistem uniform de salarizare, un sistem uniform de educație, un sistem uniform în multe domenii. Cele care să interconecteze practic națiunile și să le dea aceleași șanse. Șanse egale.

Altfel, vom avea un haos ca cel de la începutul crizei COVID, în care fiecare stat de capul lui a făcut cum a crezut. Am reușit să facem pulbere Schengen-ul, am ridicat bariere între statele Schengen, am blocat libera circulație a persoanelor. Mai grav, am blocat libera circulație a mărfurilor, a capitalului. Nu mai vorbim de faptul că prostia a fost atât de mare, încât în fază inițială se blocaseră transporturile critice, de medicamente, de echipamente sanitare. Nu mai circulau pur și simplu între statele membre, pentru că toți introduseseră sau marea majoritate introdusese controalele la frontieră. Ori asta a arătat o slăbiciune.

Este adevărat că nu poți să reproșezi foarte multe UE, deși avea instrucțiuni pentru situații de pandemie. Le-am găsit pe urmă: e Directiva 1034 a Parlamentului și a Consiliului cu intrare în execuție imediată, deci 1084 din 2013, publicată în Jurnalul Uniunii Europene, care creează un sistem unic și unitar de acțiune în UE. Numai că fiecare stat și-a făcut propriul plan de acțiune, iar Comisia Europeană nou instalată a fost departe de a prelua coordonarea așa cum cere Decizia 1082”, a declarat Băsescu.