Invitatul jurnalistului Dan Marinescu în emisiunea „Întrebări esențiale” a fost Traian Băsescu. Acesta a spus că se așteaptă ca după pandemia de coronavirus să apară și altele.

„Nu pot specula și nici nu pot crede că, în ziua de azi, undeva, pentru că aici ar fi fost o decizie politică, există o minte criminală care să fi aprobat, să fi ordonat o astfel de criză. Nu, nu poate fi. Iese din logică.

Este o criză scăpată de sub control și va trebui să ne așteptăm la alte pandemii. Acest virus atacă plămânii, da? Mâine poate să apară alt virus care să atace ficatul. Poimâine poate să apară un virus care să atace inima. Răspoimâine, unul care să atace creierul.

Trebuie să fim pregătiți pentru ce este mai rău! De ce? Pentru că am fost departe de a fi prietenii naturii, noi oamenii. Iar natura își ia mijloacele ei de a se apăra. E vie natura. Gândiți-vă că, datorită încălzirii globale, se dezgheață tundra siberiană. Ce microbi or fi în tundra aia, înghețați de mii de ani? Se dezgheață ghețarii de la poli. Ce microbi or fi în gheața aia? Cine știe?

Deci cred că omenirea și statele mari, în primul rând, în care dacă punem la un loc și Uniunea Europeană, trebuie să se gândească la un sistem de protejare a oamenilor împotriva pandemiilor viitoare. Pentru că, în mod cert, vor mai fi. Coronavirusul este prima demonstrație”, este de părere europarlamentarul.