Plecand de la ultimele evenimente, generate de uciderea unui lider interlop la o partida de barbut, Dragos Tudorache a explicat cum poate fi reinstaurata autoritatea statului in zonele controlate de clanuri si a comentat declaratiile unor lideri sindicali referitoare la legaturile dintre sefi din Politie si capi ai lumii interlope. Tot in interviul acordat jurnalistului Dan Marinescu pentru EvZ TV, Dragos Tudorache a dat detalii despre culisele negocierilor dintre PNL si Alianta USR PLUS.

Ca reprezentant al Aliantei la negocieri, Tudorache a explicat de ce n-a fost cooptat si PMP in intelegere si cum s-a ajuns ca Traian Basescu sa intre in cursa pentru Primaria Capitalei. Cum au decurs discutiile cu Ludovic Orban si cu Nicusor Dan?

Ce rol va avea Vlad Voiculescu in viitoarea administratie a Bucurestiului? Se vor extinde negocierile dintre USR PLUS si PNL pentru alegerile locale si in alte mari orase? S-a discutat despre o viitoare guvernare comuna? Ce conditii au pus cele doua parti?

Sunt alte cateva intrebari la care Dragos Tudorache, coordonatorul Comitetului Executiv al Aliantei USR PLUS, a raspuns in prima parte a interviului acordat lui Dan Marinescu.