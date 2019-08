Femeia a dat detalii despre rețeaua de prostituție din care se pare că Dincă făcea parte, dar și despre complicitatea dintre Gheorghe Dincă și Bebe Strungaru.

„Bebe Strungaru” este socrul polițistului Marius Preda și tatăl grefierei-șefe de la Curtea de Apel București. Acesta a fost prins de DIICOT, dar menajat de Curtea de Apel Craiova.

Sandu Sebastian a fost clientul rețelei de trafic de persoane din 2014.

Bebe Strungaru a fost întrebat într-un interviu dacă îl cunoaște pe Gheorghe Dincă: „Nu, pe Gheorghe Dincă nu l-am văzut niciodată, nici nu am vorbit. Nu am avut nevoie niciodată de dumnealui. Nu l-am cunoscut. Eu am 63 de ani, iar dumnealui am înțeles că are 66.

Eu am făcut școală profesională la Severin de strungarie, dumnealui nu știu ce a făcut, dar nu am avut cum să ne întâlnim. Până acum nu am auzit de el. Nu m-a interesat.”

Bebe Strungaru neagă că l-a sunat pe bunicul Luizei

„Pe bunicul Luizei nu l-am văzut niciodată, nici nu-l cunosc, numărul de telefon nu îl știu, iar numărul meu este la vedere. Având o firma, este trecut pe firma la stradă. Poate fi luat numărul de acolo. Este afișat. Se poate confirma după desfășurător” , a completat Bebe Strungaru.

Cei doi soți au fost întrebați despre ce s-a întâmplat în 2014

„Acest subiect este neplăcut. A fost o greșeală a viețîi. Nu puteam să dau cu piciorul la 40 de ani de căsnicie. Asta e. A greșit, și-a recunoscut vină. Sunt acuzată că îi țin parte.

Este omul cu care am crescut două fete. Sunt cinci ani de atunci. A fost sancționat pentru fapta”, a spus soția acestuia.

„În 2014, spunea cineva că noi luăm fete de la Dincă. Pe timpul ăla nici nu se auzise de Dincă. Cum puteam să luăm noi fete de la el când și fetele la rândul lor au fost interogate, au fost chemate acolo.

Pe bunicul Luizei nu îl știm. De ce să luăm legătură cu el? Nu îi știm numărul, cu ce scop să îl abordez? ” , a continuat Bebe Strungaru.

După ce Tribunalul Olt i-a dat 8 luni de închisoare cu suspendare, Curtea de Apel Craiova i-a transformat pedeapsa în amendă penală, ca multor altor bărbați care au cumpărat sex cu minore de la traficanții din Caracal.

