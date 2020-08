Întrebat de Mirel Curea, în emisiunea „Interviurile EVZ”, pe evz.ro, ce le răspunde celor care-l acuză că a luat bani pentru a declara că este bolnav de COVID, Remus Mihalcea a răspuns prompt. „Nu am luat bani, exclus așa ceva. Nu am nevoie de așa ceva”.

Remus Mihalcea, medic specialist ORL, a și explicat de ce este exclusă o asemenea ipoteză.

Managerul a ținut să clarifice și sursa infectării sale cu Covid. Și nu, nu s-a infectat în cluburi.

„M-am îmbolnăvit în urma unei întâlniri pe care am avut-o cu un coleg medic, un medic cardiolog renumit din orașul meu natal, Pitești. Ne-am văzut la o cafea să discutăm probleme medicale, probleme personale. Medicul respectiv nu știa că este bolnav. În momentul în care noi ne-am întâlnit și am servit o cafea, dumnealui a strănutat de două ori. Și asta a fost tot. Pe un fond imunitar scăzut la mine, după aproximativ trei zile a început simptomatologia”, a declarat Remus Mihalcea.

Invitatul emisiunii „Interviurile EvZ” a vorbit despre experiența numită COVID. Este vorba, în acest caz, de un bărbat tânăr, de 36 de ani, cu o greutate ideală, care face mișcare și nu are boli cronice.

„Simptomatologia a debutat cu o stare subfebrilă, un 37 cu 8. Primele zile după internare au fost oarecum lineare, ca stare generală. Am mers pe un tratament minimal.

În schimb, din a șasea, a șaptea zi, virusul a început să-și facă, să zic așa, joaca, sub tratament. La modul că starea generală era una medie, să zic, dar analizele se degradau de la o zi la alta. Se schimbau markerii inflamatori, care sunt sugestivi mai ales în această boală. Creșteau într-un ritm galopant. Până în ziua a 12-a de internare.

Ca și simptomatologie, am avut febră, tuse foarte rar, dar ne speriau atât pe mine cât și medicii modificările markerilor inflamatori. Din a opta zi am început un tratament mai agresiv, timp de 10 zile. În urma tratamentului am avut modificări ale markerilor hepatici, doar, care, între timp, au revenit la normal. Cam la trei săptămâni de la externare.

La debutul bolii, am avut și o afectare pulmonară, să zic așa, sub 5%. După prima săptămână, când am văzut că se modifică markerii inflamatori, am repetat investigația pulmonară, iar leziunile ajunseseră undeva la 25-30%. Leziuni pulmonare specifice infecției cu SARS-COV-2.

Acest virus nu acționează cum suntem noi obișnuiți. Cum am fost obișnuiți până acum, de-a lungul vremii, să tratăm. Este un virus înșelător. Te simți, bine. Și eu eram într-o stare generală bunicică, rezonabilă. Eram pe picioare, râdeam, glumeam, dar analizele se modificau, leziunile la plămâni au crescut în dimensiune în această perioadă.

(…) Am fost internat în Spitalul Colentina, în secția de Pneumonologie, secție condusă în acest moment de doctorul Marius Ioan Balea. Are o întreagă echipă acolo de medici profesioniști. Eu îi recomand cu mare căldură, au avut grijă nu numai de mine, ci de toți pacienții. Fiind internat acolo, mă mai plimbam dintr-un salon în altul și stăteam de vorbă cu pacienții. Și am avut un feedback foarte bun”, a mai spus Remus Mihalcea.