Larisa și-a povestit viaţa într-un interviu incredibil pentru Antena 3. Pe lângă faptul că a fost traficată, a fost violată de tatăl ei.

Viaţa sa a început așa: „nașterea, o adopție eșuată, încarcerarea tatălui adoptiv pentru evaziune fiscală, revoltă interioară, judecată socială, lipsa afecțiunii materne, lipsa ocrotirii paterne, teme făcute în baruri, nopți dormite în scări, polițiști indiferenți, eliberarea tatălui, violuri repetate, polițiști indiferenți, căsătoria cu un traficant la ordinul mamei de față cu instanța, ignoranța autorităților, începutul vieții de stradă de față cu poliția, nopți pline de clienți polițiști, bătăi, clienții, alți polițiști, alte bătăi, renunțarea la studii, lacrimi, bătăi, violuri, aceeași indiferență, serii de 3 răpiri ignorate de 112, o viață ratată, o viață de fată traficată”.

Larisa a fost traficată ani de zile

„Nu mă pot împăca cu gândul că în România există zeci de mii de fete ca mine cărora le este frică să iasă pe stradă, nu mă pot împăca cu gândul că am făcut tot ce a ținut de mine să îmi fac dreptate și nu am reușit și mai ales nu mă pot împăca cu gândul că putea fi altceva, dar n-a fost să fie”.

Mărturie din infernul traficanților

Avea trei ani când a fost luată din casa ei sărăcăcioasă de la țară și înfiată de un cuplu de la oraș. Era în clasa a patra când întâmplător a dat peste actele de adopție. Ani de zile și-a căutat părinții biologici pentru a găsi o explicație. Când i-a întâlnit a înțeles că în viață nu toate întrebările pot avea răspunsuri.

„Familia adoptivă mi-a spus o poveste, familia naturală îmi spune exact opusul”. „Familia naturală spune că pur și simplu familia adoptivă a venit, a spus că mă ia pentru o perioadă scurtă de timp. Mama mea naturală a fost pusă să semneze un act notarial conform căruia renunță la drepturi, ea nu cred că știa ce semnează”

Tatăl adoptiv i s-a răpit copilăria

„Eu am fost olimpică până în clasa a șasea- a șaptea(…). Îmi era rușine să mă mai duc la școală, îmi era rușine de mine”. Copilăria Larisei s-a rupt cu primul „ieși afară că sunt proprietară” spus de mama adoptivă. „Având în vedere problemele cu alcoolul instalate cu plecarea tatălui, mama a clacat, eu am clacat că nu îmi plăcea să o văd băută. Mă certam cu mama, îmi spunea că am toate șansele să ajung pe centura cum a fost mama mea naturală și altele”, povesteşte Larisa.

Larisa a făcut marea greşeală fatală de a lua legătura cu Poliţia