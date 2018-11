Interviu cu un ministru discret. Dănuţ Andruşcă:„Mă aflam la mănăstire, atunci când mi s-a propus să intru în Guvern”

Numirea sa la conducerea Ministerului Economiei a fost o surpriză pentru toată lumea, în condiţiile în care în ianuarie anul acesta multora le părea un ilustru necunoscut, afl at la primul mandat de parlamentar. Încă din primele momente ale mandatului său, Dănuţ Andruşcă a arătat că nu va fi un obişnuit al studiourilor de ştiri. Timp de 10 de luni de la preluarea mandatului, cel care conduce Ministerul Economiei nu a acordat nici măcar un interviu. EVZ a reuşit să stea de vorbă cu el şi a afl at care este povestea celui mai discret ministrul din Guvernul Dăncilă, dar şi care sunt planurile de viitor în fruntea ministerului pe care îl conduce.





Prima întrebare care îţi vine în minte dacă eşti faţă în faţă cu Dănuţ Andruşcă este: de ce nu are apariţii publice? „Așa cum am spus și cu ocazia bilanțului pentru 6 luni de mandat, sunt un om discret, onest, onorat să muncesc pentru țara mea. Sunt un om obișnuit, și cu bune și cu rele, așa cum sunt majoritarea românilor. Nu sunt obișnuit cu lumina reflectoarelor și camerelor de luat vederi, nu sunt un om care să iubească circul și spectacolul politic”, este răspunsul pe care ni-l dă Dănuţ Andruşcă.

A doua întrebare vine natural: ce părere are despre cei care îl critică? „Sunt un om empatic, îmi dau seama când persoana din fața mea vine cu inima deschisă și cu bună-credință și când vine cu rea-voință. Sunt sătul de încercările unora sau altora de a râde pe seama mea, prin întrebări pe care ei le cred încuietoare, dar pe care le adrează cu o intenție batjocoritoare care se vede de la o poștă. Dar ce om ar accepta așa ceva? Când sunt întrebat lucruri cu bună-credință răspund, așa cum am mai făcut, inclusiv presei, așa cum fac acum, dar când sunt întrebat doar ca să se distreze cineva pe seama mea, fac cel mai politicos lucru posibil: ocolesc capcana. Unii zic că fug și mă ascund, eu zic că mă comport ca un om decent și bine-crescut, cu frică de Dumnezeu. Doar nu o să bat de fiecare dată obrazul tuturor celor care fac paradă prin faptul că sunt prost-crescuți. Chiar cred că Dumnezeu dă fiecăruia după sufletul său”, spune ministrul.

Voinţa divină apare în ecuaţie şi când vorbeşte despre momentul în care a aflat că va fi ministru: „Eram într-o mănăstire din Neamț atunci când am fost sunat de la București pentru a fi anunțat că voi fi desemnat ministru. Sunt om un care crede în simboluri și sunt convins că Dumnezeu le așează pe toate așa cum este mai bine, de aceea am spus de fiecare dată și repet și cu această ocazie, faptul că pentru mine este o onoare să pot lucra pentru țara mea”.

Şi-a cunoscut soţia în autobuz Andruşcă se caracterizează pe sine ca fiind un familist convins şi spune că în perioada în care era criticat pentru atitudinea fâstăcită din faţa camerelor de luat vederi primul lucru la care s-a gândit au fost cei de acasă. „Mi-a fost teamă ca fiica mea, care are 26 de ani şi este studentă la stomatologie, şi fiul meu, care are 18 ani şi este elev în clasa a XII-a, să nu fie afectaţi că se vorbea urât despre tatăl lor. Dar am avut surpriza să fiu încurajat de ei. Ba, mai mult, oamenii din Târgu Neamţ, oraşul din care sunt, m-au îmbărbătat. Este un oraş micuţ şi acolo suntem o comunitate foarte unită, ca o familie”, povesteşte Andruşcă.

Ministrul vorbeşte şi despre soţie şi spune că între ei a fost dragoste la prima vedere:„Ne-am cunoscut într-un autobuz, imediat după Revoluţia din 1989. Soţia mea este profesoară de matematică şi în acea perioadă preda într-o comună de lângă Târgul Neamţ şi făcea naveta zilnic. După aceea primă întâlnirea am invitat-o în oraş şi de atunci suntem nedespărţiţi. Din punctul meu de vedere Familia trebuie protejată, pentru că reprezintă cea mai mare realizare a unui om”.

Reţetă de ministru: sloi de oaie

Spune că ministeriatul îl face să ajungă mai rar acasă, la Târgu Neamţ, decât şi-ar dori: o dată pe lună. Ce face un ministru când ajunge acasă? Andruşcă spune că găteşte. „Îmi place să pescuisc, îmi place să joc un rummy cu prietenii la un pahar de vin, îmi place să ascult o muzică românească bună, îmi place să gătesc pentru familie. Despre mâncare și băutură cred că toate sunt de la Dumnezeu, iar ca atare cred că e păcat să fac nazuri. Îmi place vinul, am niște vie și fac vinul meu. Îmi plac mâncărurile tradiționale românești, ceea ce este normal pentru cineva născut și crescut în Neamț. Nu ai cum să trăiești măcar puțin în județul Neamț și să nuți intre în suflet mâncărurile tradiționale românești. Și sincer vă spun, cred că cea mai bună mâncare din toată România este cea din Neamț”, spune ministrul.

El afirma că are şi o reţetă tradiţională, specifică zonei, pe care o face pentru prieteni atunci când merge în satul copilăriei, Vânători: „Fac sloi de oaie. Vă dau şi reţeta. Vineri tai o oaie pe care o jupoi şi o las peste noapte să se răcească. Sâmbătă dimineaţa o tai în bucăţi mari pe care le pun întrun ceaun la pirostrii. Am un ceaun de 100 de kilograme la ţară. Peste carne mai pun sare, piper şi ienibahar şi puţină apă, după care o lasă să fiarbă în suc propriu timp de 12 ore la foc mic. Seara, carnea este atât de fragedă încât se rupe uşor de pe oase. Se serveşte rece şi când gătesc aşa ceva îmi chem toţi prietenii şi familia”, povesteşte Andruşcă.

La un pas de a fi tuns zero din cauza ziarului „Scânteia Tineretului”

În timpul discuţiei, ministrul aduce de mai multe ori aminte de voinţa divină, spunând că este un om credincios. Cine i-a insuflat această credinţă? „Bunica mea este cea care m-a dus de mic la Biserică. Am crescut în satul Vânători şi am avut ocazia să trăiesc într-un mediu de oameni credicioşi toate sărbătorile de peste an. Spre exemplu, îmi aduc aminte că de Paşte, când am devenit mai măricel, responsabilitatea mea era să dau cu var la pomi. Aşa am devenit eu un om cu frica de Dumnezeu”, povesteşte ministrul, care spune că merge săptămânal la biserică. Dacă tot a venit vorba de copilărie, o nouă curiozitate apare natural: a făcut năzbâtii? „Am fost un copil ca oricare altul, dar fără să fac vreo năzbâtie spectaculoasă. În adolescenţă am avut un eveniment care a atras atenţia. Într-o pauză dintre ore, în timpul liceului, am început să aruncăm unii în alţii cu revista Scânteia Tineretului. Numai că ne-a prins profesorul şi ne-a obligat să ne tundem toţi zero. Am reuşit însă să scăpăm de pedeapsă pentru că au venit părinţii la şcoală şi au făcut scandal”, îşi aminteşte Andruşcă.

Afacerile şi premoniţia soacrei

În ultimele luni a mai circulat o legendă despre Dănuţ Andruşcă: faptul că ar fi avut o vulcanizare. „Hai să lămurim un lucru: nu am avut niciodată o vulcanizare, nu că ar fi vreo rușine. Cred că toți cei care au început să facă glume despre vulcanizări, după niște declarații ale unui fost coleg, să nu uite să-și schimbe cauciurile de iarnă că tot vine iarna, iar atunci când se duc la vulcanizare ar trebui să se simtă rușinați dacă au râs de această meserie. Am avut o fabrică de producție a produselor din cauciuc, am angajat peste 250 de oameni și sunt mândru că am putut să ajut niște oameni să pună o pâine pe masă. Afaceri am făcut de tânăr. Am avut firmă în anii 1990 și am muncit mult pentru firma mea”, explică ministrul. La afaceri spune că a renunţat în 2012, când a intrat în politică. Se aştepta să ajungă ministru după numai 6 ani? El spune că nu, dar, suprinzător, se aştepta soacra sa. „Soacra mea, care încă trăia în perioada când am intrat în politică, mi-a spus: «Dănuţ, tu trebuie să ajungi parlamentar!». Atunci am zis că e prea optimistă, dar am ajuns în Parlament după numai 4 ani de politică”, spune ministrul.

„Tot felul de sabotori încercau să îngroape proiectul de preluare a Șantierului Mangalia”

Dincolo de imaginea „asezonată” cu fel de fel de critici la adresa sa, Dănuț Andrușcă a răspuns întrebărilor EVZ legate de obiectivele strategice ale Ministerul Economiei. Ne-a vorbit despre „sabotorii” care au încercat să împiedice preluarea Șantierului Naval 2 Mai Mangalia, despre investițiile în proiectele din industria de apărare, care s-au triplat în 2018, despre una dintre cele mai importante investiții postdecembriste - proiectul BRUA sau despre autostrada energetică a țării, proiect extrem de important pentru securitatea energetică a României.

Pagina 1 din 2 12