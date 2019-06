Au investit în românii care vor să contribuie la digitalizarea sistemul de sănătate! Interviu cu Christian Rodseth

Christian Rodseth are o experiență consistentă, de peste 16 ani, în industria farmaceutică și în diferite sectoare de afaceri precum vânzări & marketing, health economics și management general, precum și în diverse regiuni geografice. În calitate de președinte al ARPIM și vicepreședinte al LAWG, Christian Rodseth promovează îmbunătăţirea accesului la inovaţie al pacienţilor români, la standarde europene.





De exemplu, prin intermediul companiei pe care o conduce - Janssen Compania Farmaceutică a Johnson & Johnson, a propulsat proiectul Hackathon4Health, care acum se află la a treia ediție și care oferă finantare pre-seed celor care creaza o solutie digitala pentru sistemul de sanatate si pacientii romani. Anul trecut, pe lista câștigătorilor s-a aflat și un sistem inovator de telecomunicație, care semnaliza șoferilor prin radio că se apropie o Ambulanță.

Mai multe despre genialitatea românilor și ce reprezintă acest program găsiți în interviul de mai jos.

EvZ: - Hackathon4Health, denumirea proiectului este cel putin inedita. Cum o argumentați sau cum o explicați pe înțelesul tuturor celor aflați în afara zonei de IT?

Christian Rodseth: - Conceptul de ‘hackathon’ a fost utilizat prima dată în anul 1999, în Canada, şi este, de fapt, format din două cuvinte: ‚hack’ în sensul de programare în scop explorator şi ‚maraton’ al cărui sens este binecunoscut. Ideea noastră, care a stat la baza proiectului, a fost să dezvoltăm o platformă de colaborare pentru profesioniştii IT&C talentaţi şi care activează cu pasiune în acest domeniu, cu scopul de a adresa provocările în digitalizare de la nivelul sistemului de sănătate, generând beneficii pentru pacienţii români. Din perspectiva celor două ediţii anterioare, conceptul nostru a avut succes pentru că am reuşit să cristalizăm sprijinul şi interesul autorităţilor din domeniul sănătăţii, asociaţiilor de pacienţi, profesioniştilor din domeniul sănătăţii, ONG-urilor, mediului academic şi al celui de afaceri. Hackathon4Health a fost lansat la iniţiativa echipei din România a Janssen Compania Farmaceutică a Johnson & Johnson şi a fost dezvoltat prin implicarea echipelor din toate segmentele companiei – OTC-uri, produse pentru consumatori şi dispozitive medicale.

Dacă privim mai atent la originea proiectului, vom descoperi principiile Crezului Nostru în virtutea cărora Johnson & Johnson şi angajaţii săi din întreaga lume, din 175 de ţări, pun pe primul loc beneficiul pacienţilor şi al oamenilor care folosesc produsele companiei, şi au un angajament puternic faţă de comunităţile în care suntem prezenţi.

De la începuturile sale, evoluţia Johnson & Johnson a fost susţinută de puterea imaginaţiei oamenilor. Astăzi, ne imaginăm o lume în care umanitatea urmează să beneficieze de tot ceea ce este mai bun. Vorbim despre o lume în care sănătatea mintală, a trupului şi a mediului sunt accesibile tuturor oamenilor; un mediu în care îmbunătăţim viaţa oamenilor în toate etapele acesteia prin soluţii inovatoare; avem standarde de sănătate publică mai inalte în comunităţile mici şi mari şi în care adresăm cele mai severe crize din domeniul sănătăţii şi cele mai mari provocări ale vremurilor noastre. Aceasta este viziunea noastră când vorbim despre îmbinarea pasiunii, ştiinţei şi ingeniozităţii. Nu numai că vrem să oferim şansa la o viaţă mai sănătoasă, dar vrem să schimbăm în mod profund evoluţia sănătăţii pentru toţi oamenii. Alături de partenerii noştri, vrem să creăm un viitor mai sănătos pentru fiecare persoană în parte, oriunde s-ar afla.

- Cum poate proiectul Hackathon4Health să îmbunătățească digitalizarea sistemului de sănătate?

Christian Rodseth: - Suntem de părere că soluţiile inovatoare cele mai bune din domeniul sănătăţii, prin intermediul cărora putem să adresăm unele nevoi încă neacoperite şi eventuale lipsuri din sistem, pot fi co-create alături de toţi factorii interesaţi care să stea la aceeaşi masă a discuţiilor, şi mai important: alături de comunitatea noastră, de beneficiarii finali. Şi aceasta este ceea ce facem la Johnson & Johnson, în România, încă de când compania este prezentă local, complementar portofoliului nostru de medicamente inovatoare, produse pentru consumatori, OTC-uri sau dispozitive medicale.

Soluţiile IT&C pot oferi oportunităţi extraordinare în domeniul sănătăţii pentru toate persoanele, pentru pacienţi şi pentru comunităţi. Vorbesc despre un acces mai rapid şi mai bun la servicii medicale şi la medicamente inovatoare, la educaţie în scopul prevenţiei în domeniul sănătăţii şi despre susţinerea oamenilor pentru a avea vieţi mai sănătoase şi mai fericite, în ansamblu. Cred că un termen potrivit ar fi ‚evoluţie’, respectiv alinierea sistemelor de sănătate la curentul digitalizării şi explorarea acestuia la maximum pentru beneficiul şi bunăstarea pacienţilor. Evoluţia reprezintă un curs natural în viaţa fiecăruia dintre noi. Domeniul digital prezintă un potenţial foarte mare pentru sistemele de sănătate deoarece are capacitatea de a sprijini evoluţia spre un nivel superior al îngrijirii în care medicii şi pacienţii deopotrivă au acces liber la informaţiile medicale, pacienţii nu mai sunt nevoiţi să aştepte programările sau documentaţia în format fizic, rezultatele oferite de medicamente pot fi evaluate cu rapiditate şi comparate cu obiectivele iniţiale de tratament, autorităţile pot avea o evidenţă clară a cheltuielilor şi investiţiilor, medicamentele nu mai sunt la risc să dispară de pe piaţa locală. Tuturor acestor beneficii li se adaugă faptul că recuperarea pacienţilor este mai uşoară şi mai rapidă datorită dispozitivelor medicale noi şi programelor terapeutice îmbunătăţite prin digitalizare.

- Care au fost inovațiile aduse de edițiile anterioare? Spuneți-mi care sunt cele care au ajuns deja pe piață.

Christian Rodseth: - Pentru ambele ediţii consecutive ale proiectului (2017-2018) am avut ca parteneri strategici Ambasada Statelor Unite ale Americii în România şi Camera de Comerţ Americană în România şi sprijinul în implementare din partea Smart Everything Everywhere. În total, Hackathon4Health a adus împreună peste 200 de participanţi care au pregătit peste 40 de proiecte. Dintre acestea, şase au fost câştigătoarele finanţărilor pre-seed oferite de Johnson & Johnson România şi au fost implicate în sesiunile de mentorat din partea echipelor noastre şi a Smart Everything Everywhere. Unul dintre proiectele câştigătoare ale ediţiei din anul 2017, o aplicaţie pentru telefonul mobil care să îi ajute pe părinţi să monitorizeze calendarul de vaccinare a bebeluşilor precum şi starea de sănătate a acestora, este deja disponibilă consumatorilor. De asemenea, proiectele câştigătoare din ediţia anului trecut se află în stadii avansate de testare în piaţă, sunt complet funcţionale şi atât noi, cât şi dezvoltatorii soluţiilor, suntem încrezători în potenţialul lor succes şi lansarea la scară largă.

- Programul se desfășoară doar în România? Ar putea să aducă beneficii de imagine, de strategie, în segmentul de sănătate, țara noastră deținând la momentul actual Președinția Consiliului UE?

