INTERVIU Alexandru Moldovan, Director General Adjunct Apa Nova: ”Măsurile extinse implementate în context pandemic însumează o investiție de peste 4.3 milioane de euro”

1.Care au fost cele mai importante măsuri pe care le-ați luat de la începutul acestei pandemii pentru protecția angajaților?

Securitatea sanitară și siguranța financiară a angajaților au fost mereu o prioritate pentru Apa Nova, iar implementarea acestor principii a fost accentuată mai accelerat în contextul pandemic pe care-l parcurgem de mai bine de un an și jumătate. Rezultatul a fost că activitatea companiei noastre nu a fost întreruptă nici măcar o secundă, nici în timpul situațiilor de urgență, iar echipele noastre au lucrat cu o dedicație exemplară, punând siguranța clientului pe primul plan.

Printre măsurile extinse luate de Apa Nova, s-au numărat: centralizarea evidenței personalului și estimarea organizării activității în sediile societății; identificarea personalului critic pentru care au fost dispuse măsuri speciale, mai ales pentru angajații implicați în activitățile de producție a apei potabile și de epurare a apei uzate, dar și organizarea activității în intervale orare diferite pentru echipele operaționale sau asigurarea condițiilor în vederea desfășurării activității în regim de telemuncă.

Totodată, procesele de resurse umane au fost adaptate la mediul digital, au fost dezvoltate și implementate noi fluxuri de lucru pentru a înlesni și oferi angajaților și structurilor operaționale un cadru coerent în vederea desfășurării activităților, precum și de informare a acestora în timp real.

Cel mai important aspect de evidențiat este că am rămas cu echipa completă, iar salariaţii au lucrat cu acelaşi devotament şi responsabilitate față de bucureșteni.

2. Ce procent dintre angajații dumneavoastră au trecut în sistemul de muncă de acasă în timpul pandemiei? Cum funcționează acest sistem la dumneavoastră? (întrebarea este în sensul de eficiență)

Compania noastră a asigurat condițiile în vederea desfășurării activității în regim de telemuncă pentru aproximativ 500 de angajați, din cei 1.869 salariaţi care activau la finalul anului 2020 în Apa Nova, deci un procent de peste 25%. Datorită proceselor de digitalizare implementate încă de acum 6 ani în aproape toate palierele de activitate, organizația noastră a reușit să se adapteze cu ușurință noului context și să-și mențină indicatorii de performanță care ne-au poziționat drept liderul operatorilor de utilități din România.

3. Aveți de gând să păstrați sistemul de muncă de acasă și după finalul pandemiei?

Măsurile pe care compania noastră le va lua se vor adapta permanent, în funcţie de elementele care apar şi de solicitările autorităţilor. Deservim un sector strategic, am fost permanent un partener serios și responsabil pentru Primăria Municipiului București, iar populația și autoritățile se bazează pe noi, prin urmare vom lua în continuare cele mai bune decizii, în interesul celor 2,2 milioane de bucureșteni pe care-i deservim.

4. În cazul oamenilor care lucrează pe teren ce măsuri ați luat?

Pentru a asigura protecția celor peste 1.800 de angajați Apa Nova, încă de la începutul pandemiei, am extins programele uzuale de dezinfecţie a spaţiilor, echipamentelor şi mijloacelor auto. Totodată, am dotat zonele de lucru cu materiale şi echipamente igienico-sanitare și am luat măsuri de reducere a contactului interuman, implementând sistemul de telemuncă acolo unde s-a putut aplica.

O altă măsură importantă luată de organizația noastră a vizat separarea epidemiologică a echipelor, astfel încât persoanele din ture diferite să nu ia contact. În plus, în baza studiilor de până acum şi a recomandărilor autorităţilor, Apa Nova a dezvoltat un ghid de conduită în noul context socio-sanitar în care ne aflăm. El include un kit de semnalistică şi o serie de elemente de bază necesare şi minimale care să permită tuturor angajaţilor companiei să îşi desfăşoare activitatea în condiţii de siguranţă la locul de muncă, menţinând riscul de contaminare cât mai scăzut.

5. Pentru protecția clienților dumneavoastră care sunt cele mai importante măsuri de protecție luate în ultimul an?

Pentru siguranța consumatorilor și în condițiile în care compania noastră are fluxurile tehnologice implementate deja în aproape toate palierele de activitate, am încurajat clienții să folosească numeroasele instrumente digitale puse la dispoziție, atât proprii, cum este aplicația Apa Nova, dar și externe, cum sunt plățile prin transfer bancar online sau cele prin intermediul altor aplicații specializate. Totodată, plata facturilor poate fi făcută și prin stațiile de plată SelfPay din rețelele de supermarketuri, prin intermediul unităților bancare sau la bancomatele acestora, precum și prin servicii digitale conexe existente în benzinării și magazine.

6.Cu cât v-au crescut costurile cu personalul pentru implementarea acestor măsuri de protecție?

Tot acest efort al măsurilor extinse implementate de Apa Nova în context pandemic înseamnă, în termeni financiari, o investiție de peste 4.3 milioane de euro.

7. Ce impact are criza generată de COVID-19 asupra performanței financiare a companiei Apa Nova?

Chiar și în context pandemic și economic complicat, Apa Nova a reușit să-și mențină în 2020 indicatorii de performanță. Astfel, compania noastră a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 829 de milioane de lei, în creștere comparativ cu 2019, când am înregistrat o cifră de afaceri de 816 milioane de lei.

Totodată, potrivit unei analize interne realizată de specialiștii noștri, consumul de apă cumulat a crescut per total în 2020 cu 2,2% față de 2019 și cu 4,9% față de 2018. La nivel de asociaţii de locatari, acestea au înregistrat un consum mai mare cu 1,7% faţă de 2019 şi cu 1,8% mai mare faţă de aceeași perioadă din 2018. Prin urmare, și încasările aferente anului 2020 au crescut cu 2,4% față de 2019 și cu 5,5% față de 2018.

8. Ce a adus bun din punct de vedere al angajaților acest nou context? Ați implementat un nou proiect pe care nu l-ați fi introdus atât de repede dacă nu exista criza?

Una dintre cele mai importante acțiuni pe care compania noastră le-a implementat în această perioadă a fost aceea de a dezvolta o serie de cursuri online, care a făcut posibilă participarea unui număr mare de persoane și, în același timp, a sprijinit asigurarea, îmbunătățirea și dezvoltarea unui mediu de lucru colaborativ în condițiile de telemuncă, distanțare fizică și de limitare a contactului neesențial cu alte persoane. Aceste cursuri reprezintă însă o practică obișnuită în cadrul companiei noastre. Anul acesta, am lansat la nivelul Veolia, EduCamp – noua noastră platformă de e-learning îmbogățită cu nu mai puțin de 149 de programe educaționale, conținând 550 de module de training din 11 mari categorii de cursuri precum finanțe și contabilitate, management și leadership, project management sau transformare digitală, pentru dezvoltarea abilităților și competențelor angajaților.

9. Dar din punct de vedere al clienților dumneavoastră?

În toată această perioadă, prioritatea noastră a fost identificarea soluţiilor de asigurare a serviciilor în condiţii de siguranţă, atât pentru angajaţi, cât şi faţă de clienţi, ca de exemplu, telecitirea indexurilor de consum sau intervenţiile în caz de avarie, astfel încât consumatorii să nu resimtă vreo perturbare a activității cu care au fost obișnuiți. De altfel, menținem un dialog permanent cu clienții noștri pentru a identifica și implementa soluții personalizate, aceasta fiind o practică uzuală a companiei.

10. A dus această criză la o intensificare a utilizării canalelor digitale de către clienți? Ați observat creșteri importante în acest sens?

Potrivit specialiștilor noștri, consumatorii au preferat într-adevăr în 2020 canalele digitale celor tradiționale, numărul clienților care s-au folosit de aceste instrumente fiind mai mare cu 38% decât în 2019 și cu 42% mai mare decât în 2018.