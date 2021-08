Ținuta purtată de Iohannis la Ziua Marinei le-a înveselit ziua românilor. Cu cine a fost comparat președintele. FOTO

Adina Buzatu: „Croiul sacoului nu i se potrivește deloc, președintele are o siluetă frumoasă, o statură impunătoare, are umerii suficient de lați, nu are nevoie de astfel de sacouri exagerat de construite, care nici nu se mai poartă de foarte mult timp. Domnia sa are nevoie de niște sacouri aproape neconstruite, extrem de lejere pe umeri, astfel încât silueta sa să fie pusă în evidență. Genul ăsta de umeri supradimensionați, în general, se folosesc pentru persoanele care nu prea fac sport, a declarat stilista” la Antena 3.

Internauții s-au dezlănțuit pe seama ținutei președintelui Iohannis

Iohannis a fost comparat cu celebrul personaj din seria James Bond, agentul 007, interpretat de Daniel Craig.