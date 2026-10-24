Republica Moldova. Interlopul Iurie Radulov, cunoscut sub numele de „Babior”, a fost adus în Republica Moldova în seara zilei de vineri, 23 octombrie, după ce a fost extrădat din Turcia. Condamnat la detenție pe viață pentru zece omoruri la comandă și 11 tentative de omor, acesta a fost încarcerat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Radulov fusese eliberat condiționat în primăvara anului 2025 și părăsise ulterior țara.

Iurie Radulov a ajuns în Republica Moldova în urma unei operațiuni de cooperare internațională. Autoritățile moldovenești au inițiat procedura de extrădare încă din mai 2025, după ce au aflat că acesta se afla pe teritoriul Turciei.

Potrivit Ministerului Justiției, la 8 mai 2025, instituția a transmis autorităților turce cererea de extrădare, însoțită de toate documentele necesare.

„Extrădarea are loc după ce, la 8 mai 2025, imediat după confirmarea informației că Iurie Radulov se afla în Turcia, Ministerul Justiției a transmis autorităților turce cererea de extrădare cu întregul pachet de documente anexat la dosar”, a precizat instituția.

La începutul lunii octombrie 2026, Radulov a fost reținut de autoritățile turce, în urma cooperării dintre cele două state. După reținere, Ministerul Justiției de la Chișinău a transmis o nouă solicitare. Prin aceasta, a reconfirmat necesitatea extrădării sale în Republica Moldova.

Procedura s-a încheiat vineri seara, când interlopul a fost adus în țară și predat autorităților competente.

Inspectoratul General al Poliției a anunțat că Iurie Radulov a ajuns pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Acolo, acesta a fost preluat de reprezentanții poliției.

„În această seară a fost preluat de reprezentanții Direcției cooperare polițienească internațională a IGP, cu suportul BPDS «Fulger» și Inspectoratul de Poliție Centru”, a comunicat Poliția.

Operațiunea a implicat mai multe instituții ale statului. Printre acestea s-au numărat Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe.

La acțiune au mai participat Administrația Națională a Penitenciarelor, Poliția de Frontieră și Biroul Central Național INTERPOL. Operațiunea a fost desfășurată în colaborare cu autoritățile din Turcia.

După revenirea în Republica Moldova, Radulov a fost încarcerat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Acolo își va continua executarea pedepsei cu detenție pe viață.

Revenirea lui Radulov în penitenciar pune în aplicare o hotărâre a Curții de Apel Nord din 10 aprilie 2025. Decizia a fost pronunțată în urma unui recurs depus de Administrația Națională a Penitenciarelor.

Instanța a anulat încheierea prin care fusese permisă eliberarea condiționată a condamnatului. Astfel, a fost înlăturat temeiul juridic care îi permisese să părăsească penitenciarul.

Radulov fusese eliberat în primăvara anului 2025, în urma modificărilor legislative privind amnistia. Ulterior, prevederile respective au fost anulate. Între timp, însă, acesta părăsise Republica Moldova și a fost dat în căutare internațională.

Autoritățile au întreprins demersurile necesare pentru identificarea și readucerea sa în țară. Procedura de extrădare a fost inițiată după confirmarea prezenței sale în Turcia și a continuat după reținerea acestuia de către autoritățile turce.

Iurie Radulov, cunoscut în lumea interlopă drept „Babior”, a condus în anii ’90 una dintre cele mai violente grupări criminale din Republica Moldova. Organizația era implicată în asasinate la comandă și tentative de omor.

Printre victimele grupării s-au numărat oameni de afaceri și lideri ai lumii interlope. Activitatea acesteia a marcat perioada de expansiune a grupărilor criminale de după destrămarea Uniunii Sovietice.

La începutul anilor 2000, după ce a fugit din Republica Moldova, Radulov a fost reținut în Bulgaria. Ulterior, a fost extrădat la Chișinău pentru a fi judecat.

În 2004, acesta a fost condamnat la detenție pe viață pentru zece omoruri la comandă și 11 tentative de omor.