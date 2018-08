Interlopul Ghenosu a fost prins în Anglia

Celebrul interlop Ghenosu, fugit din țară în ziua în care Politia Romana a descins în locuința lui din Targoviste a fost capturat în Anglia. El a fost săltat dintr-o sală de sport din Londra. Era pe lista celor mai căutați infractori urmăriți de autoritățile române.





Surse judiciare au transmis, pentru EVZ, că in data de 13.08.2018, in jurul orei 16:30, a fost arestat de catre politia britanica, in Hertfordshire, la periferia Londrei, urmaritul general Ghinea Florin Nicolae, zis "Ghenosu", aflat pe lista celor mai urmarite persoane din Romania.

Acesta a fost arestat preventiv de catre politia britanica, urmand ca dupa primirea mandatului european de arestare emis de autoritatile romane, tradus, sa fie prezentat instantei Westminster Magistrate Court, pentru a dispune asupra executarii mandatului european de arestare si predarii catre Romania. Ghenosu a fost luat dintr-o sală de sport

