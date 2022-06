Înțepături la zi aniversară. Gigi Becali îi ironizează pe rivalii de la CSA Steaua: „La ei copilul de trei ani are 75 de ani”

Gigi Becali patronul FCSB nu a ratat pentru a le da peste nas celor de la CSA Steaua, despre care spune că aniversează împlinirea a 75 de ani, deși au doar 3 ani de la înființare. Gigi Becali, care a fost nevoit să renunțe la numele Steaua București, are numeroase motive să-I conteste pe cei de la CSA Steaua, club înființat în subordinea MApN.

Între altele, echipa lui Becali, FCSB, a pierdut dreptul de a evolua în Ghencea, pe stadionul care a aparținut, în mod tradițional echipei Steaua București.

„Așa e în România. În România, îi luam Steaua lui Becali. Îi dăm lui Becali în cap. Trebuie să fii activ. Nu mai există. La ei copilul de trei ani are 75 de ani. Cum să aibă 75 de ani? E simplu ca bună ziua. Te-ai născut acum trei ani, nu poți să ai 75 de ani”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.

Patronul FCSB a făcut aceste comentarii ca urmare a evenimentelor prin care reprezentanții grupării rivale, CSA Steaua, vor marca împlinirea a 75 de ani de existență.

Eveniment dedicat aniversării a 75 de ani

În această seară, pe stadionul din Ghencea, a fost programat un meci demonstrativ între fostele glorii de la Steaua și o selecționată a veteranilor Naționalei. La echipa Steaua vor evolua jucători din anii ’80, precum Marius Lăcătuș, Tudorel Stoica, Victor Pițurcă, din anii ’90, între care Costel Gâlcă, Iulian Miu, Adrian Ilie, dar și din perioada 2003 – 2007, când echipa a devenit FCSB.

Pentru România vor evolua, printre alții, Daniel Pancu, Adrian Iencsi, Florin Prunea, Cosmin Contra, Florentin Petre, Ionel Dănciulescu, Florin Cernat şi Ioan Ovidiu Sabău.

Pe banca celor două formații se află Mircea Lucescu (România), respectiv Anghel Iordănescu (Steaua).

Cum a fost preluată Steaua de Gigi Becali

În urmă cu câteva zile, fosta glorie a Stelei, Gabi Balint a făcut o serie de dezvăluiri despre momentul în care Gigi Becali a preluat echipa de fotbal.

„Eu am fost când s-au făcut membrii fondatori, am fost peste 100 de foști sportivi ai clubului Steaua în Adunarea Generală, iar peste puțin timp am fost excluși, pentru că așa s-a dorit, să se restrângă la câteva persoane. În 2003, când s-a făcut trecerea de la domnul Păunescu la Gigi Becali, domnul Gațu spune că, la Intercontinental, au fost prezenți toți componenții echipei de la Sevilla: «Mă întrebau cu cine să voteze. Au semnat toți cei prezenți. Trecerea către domnul Becali a fost votată și de toți campionii europeni prezenți acolo».

Deci el spune că acolo erau toți campionii de la Sevilla. Și nu erau toți. Cum să fie? Eu asta vreau să lămuresc. Domnul Gațu explică foarte bine cum s-a făcut trecerea, dar el aici greșește. El a fost invitat, nu a fost ca un cadru oficial.

Au fost câțiva componenți, există un proces verbal cu semnăturile lor. Eu am vorbit zilele trecute cu alții care nu au fost. De exemplu nu au fost Belo, Boloni, Stoica, Lăcătuș, au fost vreo 3 sau 4, nu știu sigur”, a precizat Gabi Balint la Fotbal Club.

Explicațiile lui Cristian Gațu

Precizările acestuia au venit după ce Cristian Gațu, președintele Clubului Sportiv al Armatei Steaua, în 1998, a explicat cum a ajuns Steaua București de la MApN la Viorel Păunescu, iar mai apoi la Gigi Becali, în 2003. Cristian Gațu a explicat că la acea vreme, ministrul Apărării era Victor Babiuc, care a insistat să preia clubul sportiv. Clubul era condus de Cornel Oțelea, iar la preluare bilanțul era negativ. Cristian Gațu a precizat că Babiuc i-a dat ordin să înstrăineze echipa de fotbal.

„Prin februarie, în fatidicul an 1998, au sosit pe adresa clubului două adrese care pot reprezenta marturii. De la FRF, semnată Mircea Sandu și de la LPF, semnata Mitică Dragomir. Ca fapt divers, niciunul din cei doi nu semnase, cineva pentru semnătură era trecut. Erau somații. Cum că dacă până la 1 mai, anul 1998, nu separăm echipa de fotbal de club, Federația nu mă mai înscrie în cupele europene, iar Liga nu mă mai înscria în campionatul României.

Domnul Dudu Ionescu, secretar de stat, mi-a dat doi juriști și am schițat un Statut al unei noi organizații de fotbal, AFC Steaua București. Cu adresele în față, domnii juriști au încercat să salveze echipa de la nenorocire. În același timp, domnul Babiuc insista să rezolv problema, să dam mai repede echipa de fotbal”, a continuat Gațu.

Echipa a fost preluată de Viorel Păunescu care a fost propus de Cristian Gațu ca președinte al clubului de fotbal.

„În 1998 s-a hotărât, cu concursul domnului Babiuc, desprinderea secției de fotbal de CSA, prin proces civil al divizării, echipa de fotbal cu atributele ei, loc în clasament, coeficient european, tradiții glorioase și continuitate sportivă au trecut la AFC, la domnul Păunescu”, a mai spus Cristian Gațu.

Cum a ajuns Steaua la Gigi Becali

Prin Viorel Păunescu, s-a ajuns la Gigi Becali, iar la Adunarea generală din 2003, acesta din urmă a preluat echipa de fotbal. Conform lui Crisitan Gațu, dacă Becali nu s-ar fi implicat la echipă, aceasta ar fi ajuns în ultima divizie și nu ar mai fi însemna nimic.

„Erau două tabere, Becali și Păunescu, iar ședința a fost condusă de fratele lui Viorel, Constantin Păunescu. Erau acolo toți campionii de la Sevilla, în spatele meu și chiar mă întrebau cu cine să voteze. Au semnat toti cei prezenți. Trecerea către domnul Becali a fost votată și de toți campionii europeni, prezenți acolo. Nu știu dacă acolo s-a semnat și pentru stemă, imn și steag.

În Statutul, la care am lucrat chiar eu, se scria că AFC preia totul. Tradiție, glorie sportiva și continuitate. Că CSA cedează totul. Prin toate actele și prin dorința armatei, echipa lui Becali e Steaua. Din punctul meu de vedere este aceeasi echipă. Prezența domnului Becali a însemnat viață, pe care i-a dat-o acestui club, pentru că banii i-a dat”, a mai spus Cristian Gațu.