Sport Întâmplare sau destin. Întâlnirea dintre Mircea Lucescu și Pep Gurdiola







Antrenorul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a fost prezent în cadrul podcastului Fain și Simplu, moderat de Mihai Morar. Printre subiectele abordate, s-a aflat și cea de-a doua întâlnire care i-a adus față în față pe Mircea Lucescu și Josep Gurdiola, actual antrenor la Manchester City.

Lucescu a spus că îl apreciază pe Gurdiola extrem de mult. Despre acesta a spus că e o persoană bine pregătită, foarte inteligentă.

„Toți marii antrenori au un nivel intelectual ridicat pentru că altfel nici nu ar reuși să facă față unei asemenea presiuni, unui asemenea stres”, a transmis acesta.

Prima confruntare din Lucescu și Gurdiola

Antrenorul echipei naționale a povestit chiar și o întâmplare pe care a avut-o cu Gurdiola. Pe data de 1 octombrie 2008, FC Barcelona, antrenată de Gurdiola, a învins echipa lui Lucescu, Șahtior Donețsk, cu 2-1. Antrenorul român s-a enervat foarte tare atunci de la o fază lipsită de fair-play care a adus de altfel și la victoria echipei Barcelonei.

„Echipa mea juca foarte bine și i-am condus cu 1-0. La un moment dat, mai erau vreo 10 minute și la un atac de-al lor a fost un fault al unui jucător, Marquez, asupra unui jucător de-al nostru. Au căzut amândoi la pământ. S-a întrerupt jocul”, a spus Lucescu.

Cu toate că jucătorii Barcelonei trebuiau să dea mingea în afara terenului după această fază, nu au făcut-o, ei continuând jocul. Atunci, Lionel Messi a mai marcat un gol, iar echipa lui Lucescu a fost învinsă cu 2-1.

„Când s-a terminat meciul am fost atât de furios, am ieșit de pe teren, am ieșit să urlu. Vreți sa câștigati cu orice preț. Nu se poate. Trebuia să ne dea mingea înapoi. Atunci UEFA a luat o hotărâre să fii obligat prin regulament sa dai mingea înapoi. Înainte era doar prin consens”, a povestit Lucescu.

Revederea a fost doar o coincidență sau a fost destinul?

Antrenorul român a spus că atunci s-a certat foarte tare cu Gurdiola. Totuși, avea să vină și momentul în care Șahtior Donețk și-a luat revanșa.

„Am jucat meciul retur la ei și am câștigat cu 3-2. Ei s-au dus în Champions League și au câștigat, iar noi ne-am dus în Cupa UEFA și am câștigat”, a spus Lucescu.

O întrevedere între cei doi antrenori a avut loc la Supercupa la Monte Carlo, întâlnire ce a adus la împăcarea lor. Mai mult, Lucescu a spus că Gurdiola a stat în același apartament în care a stat și el în urmă cu ceva timp.

„Dacă am fi mers în Liga Campionilor, nu am fi câștigat cu siguranță pentru că ne-am calificat de câteva ori în primăvară, dar întotdeauna am avut ghinion. Am jucat cu Barcelona, cu Dortmund. Am jucat doar cu echipe mari”, a spus antrenorul.

Lucescu, antrenor la Șahtior

Mircea Lucescu a fost antrenor al echipei Șahtior Donețk din 2004 până în 2016. Acesta a reușit să transforme echipa dintr-o zonă minieră într-o campioană a Ucrainei. La data de 30 mai 2004, la doar câteva zile după ce a semnat contractul, Lucescu a obținut și primul trofeu. După o finală cu Dnepr Dnipropetrovsk, Șahtior o ținut Cupa Ucrainei. De asemenea, anul următor, echipa era din nou campioană.

Întregul podcast poate fi urmărit aici.