Instagram, periculos pentru tineri. Mulți adolescenți deja au fost afectați

Un fost angajat al Facebook va depune mărturie la Congres despre problemele de siguranță de la Instagram. 41 de state deja au dat în judecată compania pentru dăunarea sănătății mintale a tinerilor. În ultimii ani, multe tinere s-au sinucis pentru că nu arătau ca fetele de pe Instagram. Alți adolescenți au intrat în depresie pentru că nu aveau o viață așa interesantă ca cea afișată de influenceri.

Arturo Bejar a fost angajat Facebook între 2009 și 2015 și s-a întors în companie în 2019 pentru a consilia echipa Instagram. El a declarat că cercetările interne au arătat că peste 20% dintre utilizatorii sub 16 ani „s-au simțit mai rău cu ei înșiși după ce au văzut postările altora” și că 13% „au experimentat progrese sexuale nedorite în ultimele șapte zile”.

Un alt fost angajat acuză Instagram

Un alt fost angajat al Facebook, Frances Huagen, a prezentat cercetări interne despre efectele nocive ale aplicației asupra sănătății mintale ale adolescenților. La scurt timp după, Instagram a întrerupt munca la o aplicație dedicată copiilor și zeci de state au deschis o investigație asupra companiei.

Săptămâna trecută, 41 de procurori generali de stat au dat în judecată Meta pentru „trăsături dăunătoare și manipulatoare din punct de vedere psihologic” care dăunau sănătății mintale a celor mai tineri utilizatori.

Meta a declarat că nu este de acord cu afirmațiile foștilor angajați și că aceștia nu au suficiente dovezi pentru a îi acuza, potrivit Apnews.

Instagram, cea mai periculoasă rețea socială

Potrivit unui nou raport al Societății Regale pentru Sănătate Publică din Marea Britanie (Royal Society for Public Health in the UK), Instagram a fost desemnată cea mai dăunătoare rețea socială pentru sănătatea mintală a tinerilor.

„Instagram atrage tinerele să se compare cu versiuni nerealiste, în mare parte filtrate și photoshopate”, a mărturisit autorul raportului, Matt Keracher.

Alte rețele sociale periculoase

A doua cea mai periculoasă platformă este Snapchat, fiind urmată de Facebook, care are un efect negativ asupra somnului. Twitter a fost plasat pe locul al patrulea, în timp ce YouTube a câștigat titlul pentru cel mai mare impact pozitiv pe care îl are asupra tinerilor.