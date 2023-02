Inspirată de mama ei bolnavă de astm, o elevă de 12 ani a inventat un rucsac ce filtrează aerul poluat. Acesta este alimentat cu energie solară

Eleanor Woods, în vârstă de 12 ani, din High Burton, Huddersfield, s-a înscris în competiția Backpack To The Future după ce mama ei i-a dat un formular de înscriere la acest concurs. Ea a câștigat premiul pentru geanta ei inovatoare, despre care spune că poate să pastreze în siguranță orice individ folosind un banal filtru de aer.

Rucsacul care filtrează aerul poluat

Eleanor Woods a a câștigat competiția Backpack to the Future pentru proiectul ei care folosește energia solară pentru a filtra noxele din aer. „Am un filtru de aer acasă pentru că mama mea are astm ușor. Rucsacul meu Breathe Better are rolul de a-mi menține prietenii, familia și colegii de clasă în siguranță folosind un filtru de aer.

Arată grozav, îi va ajuta să scoată copiii afară și să se ferească de răceli. Primul lucru care mi-a venit în minte când a venit vorba de proiectare a fost că albastrul este una dintre culorile mele preferate, iar albastrul îl simt curat, iar bulele din exterior imi inspiră curățenie pentru respirație”, a declarat Eleanor.

Poluarea afectează sănătatea

Pandemia a făcut-o pe Eleanor să conștientizeze pericolele referitoare la modul în care poluarea afectează sănătatea unei persoane și răspândirea bolilor. De asemenea, petrecerea unui timp îndelungat cu mama ei astmatică în timpul mai multor izolări la domiciliu i-a dat de gândit fetei de 12 ani. Eleva a mai spus că „tocmai am avut o pandemie și acest rucsac ar putea ajuta la prevenirea unor alte cazuri de îmbolnăvire cu ajutorul acestei invenției”. După câștigarea competiției, Eleanor a declarat că este convinsă rucsacul ei va avea un mare succes.