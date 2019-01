Inspecția Judiciară s-a autosesizat după ce a văzut ce a scris judecătorul Cristi Danileț pe facebook

O postare pe pagina personală de facebook a judecătorului Cristi Danileț, a dus la autosesizarea Inspecției Judiciare. Aceasta a văzut postarea judecătorului care sugera că Armata ar putea ieşi în stradă pentru „a păzi democraţia”.





„Poate că cineva remarcă totuşi succesiunea atacurilor, destructurărilor şi decredibilizarilor la adresa următoarelor instituţii: DGIPI, SRI, SPP, Poliţia, DNA, Jandarmeria, PICCJ, ICCJ, Armata. Nu par întâmplătoare după declararea sus şi tare a "abuzurilor instituţiilor de forţă". Ştim cu toţii ce ar însemna lipsirea de eficienţă sau, mai rău, preluarea controlului politic asupra acestor instituţii: servicii, politie, justiţie, armată? Şi, apropo de Armată: oare s-a aplecat cineva asupra dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Constituţie potrivit cărora "Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea (...) a democraţiei constituţionale" ? Ce ar fi dacă într-o zi am vedea armata pe stradă păzind ... democraţia, că tot am văzut azi că e in scădere coeficientul?! Nu v-ar surprinde să realizaţi că ar fi ... constituţional!? Eu cred că nu vedem pădurea din cauza copacilor...”, este postarea judecătorului Cristi Danileţ.

Postarea magistratului a fost distribuită de peste 170 de persoane. Judecătorul Cristi Danileț a revenit după câteva ore de la prima postare cu un nou anunț însoțit de o fotografie, destinat celor care sunt îngrijorați de soarta lui afirmând că ”mărturisirea adevărului supără pe mulți”.

”Pentru cei îngrijorați de soarta mea: sunt bine, cicatrizat și merg la karaoke. Mărturisirea adevărului supără pe mulți. Ei bine, promit sa recidivez!”

