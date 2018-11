Exclusiv EVZ! Noi înregistrări explozive din PSD! Țuțuianu despre „condamnatul politic” Liviu Dragnea, „tâmpitul” de Mihai Tudose, Legile Justiției și boicotarea referendumului

Posibila condamnare a lui Liviu Dragnea

Un fragment care nu mai are nevoie de nici un comentariu.

Adrian Țuțuianu: Percepția publică este aia că Omul (n.n.Liviu Dragnea) are niște probleme și tot ceea ce faceți voi cu Justiția este pentru a-l salva pe el. Asta este percepția, iar opinia publică judecă după percepții. O temă care mă îngrijorează pe mine este următoarea: CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ ÎL FAC (N.N. PE LIVIU DRAGNEA) AȘA CUM L-AU FĂCUT PE (N.N. ADRIAN) NĂSTASE. Ați văzut că-i dădeau termen la două săptămâni. La Năstase erau o mie de martori, la ăștia (n.n. procesul lui Liviu Dragnea) reaudiază tot, nu sunt alte documente (n.n. noi) și îl poate face când ți-e lumea mai dragă! Te trezești că în luna martie, anul viitor, că-i menține condamnare cu o zi. Nu de trei (n.n. ani) și șapte luni, (ci) de o zi. Pentru că fiind recidivă trebuie să execute doi ani plus o zi. Nu există nicăieri în lume ca un premier să fie condamnat. Dasta am spus noi că e cazul (n.n. ca Liviu Dragnea) să facă un pas în spate, în lateral (…) pentru că noi vom culege impactul, nu vă puteți închipui ce va fi în toată presa internă și externă.