O nouă ÎNREGISTRARE a adus SPECULAȚIILE tuturor ENTUZIAȘTILOR

O înregistrare video a unui obiect neindentificat ce survolează lacul Norman din Carolina de Nord, a produs entuziasm în rândul persoanelor pasionate de OZN-uri, care au declarat că ființe extraterestre vizitează Pământul.





Înregistrarea, postată de Jason Swing, în vârsta de 29 de ani, arată un obiect ce pare a survola deasupra lacului, informează Daily Mail.

În timpul filmarii, autorul acesteia, anunță că obiectul este o navă spațială. ”A plouat toată dimineața. S-a oprit în cele din urmă și am mers să ne plimbam cu barca pe lac. Când am dat colțul, am observat acest obiect foarte apropiat„ a declarat autorul.

Videoclipul a fost urmărit de peste 150.000 de persoane și, deși unii s-au declarat încântați de apariție, alții au declarat că se poate ca obiectul să aparțină Guvernului American.

Pe teritoriul Carolinei de Nord se află mai multe baze militare, inclusiv Fort Bragg și Camp Leheune Marine Corps. În același timp, Carolina de Nord se află printre zonele cu cele mai multe observări ale OZN-urilor.

