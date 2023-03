Inna, peste 100.000 de like-uri la o postare. Vedeta și-a înnebunit fanii

Aflată la Miami, Inna nu a ratat momentul pentru a-și expune formele. Cântăreața și-a arătat silueta tonifiată într-un costum de baie din două piese, negru.

Iar complimentele de la fanii româncei au început să curgă. Sute de comentarii de apreciere au curs la adresa Innei: „Anii trec, dar tu pare că nu te schimbi. (…) Frumoasă fotografie! (…) Ești tare frumoasă! (…) Superbă”.

Vedeta a explicat în spațiul public care e secretul siluetei sale. „Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțin programe de editare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a povestit Inna.

De altfel inclusiv programul ei încărcat o ține în formă și în priză. „Nicio zi nu seamănă cu cealaltă însă de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul. În unele zile, partea de studio este înlocuită de ședințe foto sau de filmări de videoclipuri sau alte proiecte. Iar alte zile încep devreme, cu un drum spre aeroport, către destinația în care am concerte și o parte din zi sunt pe drum, apoi merg la hotel, la soundcheck, mă odihnesc puțin și apoi mă pregătesc de show. Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a mai declarat ea.