Generalul Ion Mihai Pacepa a fost înmormântat în Cimitirul Arlington din Washington, SUA

Generalul Ion Mihai Pacepa, fostul nr 2 al DIE, spionajul extern comunist, și fost consilier al lui Nicolae Ceaușescu, a fost înmormântat în Cimitirul Arlington de lângă Washington DC. Aceasta a fost dorința sa exprimată în 2005 într-un interviu pentru Jurnalul Național, acordat jurnalistei Marinei Constantinoiu.

La marginea Washingtonului, pe o colină înaltă, peste râul Potomac se află cimitirul Arlington, locul sacru al SUA, unde sunt inmormântați peste 290000 de eroi, veterani, personalități importante și în general cei care au adus servicii importante SUA.

Ion Mihai Pacepa a fost considerat una dintre cele ai influente personalități ale secolului XX

Generalul Ion Mihai Pacepa a fost considerat una dintre cele mai influente personalități ale secolului XX care au contribuit la căderea comunismului în estul Europei. În privința decesului său au existat de-a lungul timpului mai multe informații ambigue. Chiar și ultima a fost confirmată în urmă unor ezitări și incertitudini.

Ion Mihai Pacepa ar fi decedat în urma infectării cu COVID-19. Internarea sa la spital nu a mai fost în măsură să poată preveni decesul. Vârsta lui Ion Mihai Pacepa a fost de 92 de ani.

În realitate, decesul său a fost anunțat de trustul de presă WND cu care Pacepa colabora și care a produs cartea si filmul ”Dezinformarea” realizate împreună cu Ronald J. Rychlak. R.J. Rychlak este profesor emerit de Drept la Universitatea din Mississippi și consilier al Vaticanului la ONU, și care la rândul său a anunțat decesul.

Ion Mihai Pacepa s-a recăsătorit în SUA cu Mary Lou

Ion Mihai Pacepa s-a recăsătorit în Statele Unite cu Mary Lou, care a deținut funcții importante în spionajul american și care a ieșit la ”pensie” în 2013 conform unei declarații făcute de acesta într-un interviu acordat jurnalistului Andrei Bădin. Mary Lou este și ea în programul special de protejare al serviciilor secrete americane.

Conform declarațiilor generalului într-un alt interviu acordat jurnalistului Andrei Bădin, după 1978 și-ar fi schimbat de mai multe ori identitatea în America. Ion Mihai Pacepa era în programul special de protecție al Statelor Unite. Fostul său avocat Cătălin Dancu a mărturisit public că acest program avea condiții dure de comunicare.

”Locotenentul Buta a făcut parte din flotila americană care a bombardat Bucureștiul la 4 aprilie, și a pierit apoi în timpul unui bombardament al Berlinului. După ce am devenit american, am pus o floare pentru el în fiecare an la Monumentul Eroilor Necunoscuți din cimitirul militar “”Arlington””. Când Bunul Dumnezeu va decide că a sosit și vremea mea, ne vom reintâlni acolo și nu ne vom mai despărți. Ryszhard Kuklinsky, un alt drag prieten care abia s-a mutat la Arlington, ne va ține tovarășie în acea pădure de oameni necunoscuți care și-au dat viața pentru libertatea altora, pe care nici ei nu i-au cunoscut”, a declarat Pacepa în interviu.

Pacepa s-a născut în București în anul 1928. A fost recrutat de Securitate încă din studenție. A ajuns în fruntea serviciului secret românesc, iar în 1978 a fugit în SUA

Pacepa s-a născut la Bucureşti în 1928. A studiat chimia industrială la Universitatea Politehnică din București. Înainte de absolvire, a fost recrutat în agenţia de poliţie secretă a Republicii Socialiste România, Securitatea. A fost iniţial repartizat în departamentul de contrasabotaj al Securităţii. În 1955, a fost transferat la Serviciul de Informaţii Externe.

Începând din 1972, a fost şi şef adjunct al Serviciilor de Informaţii Externe româneşti, consilier pentru dezvoltare industrială şi tehnologică, precum şi mâna dreaptă a lui Nicolae Ceauşescu. În 1978, a lăsat în urmă poziţia din vârful piramidei sociale comuniste şi a fugit în Statele Unite.

În anul 1987, I.M. Pacepa a publicat Red Horizons: Chronicles of a Communist Spy Chief, prima carte occidentală care a dezvăluit natura criminală a Partidului Comunist şi a Securităţii. ”Orizonturi Roşii” a fost republicată în 27 de ţări.