Helen Hunt, cunoscuta interpretă din filmul „As Good as it Gets” (Mai bine nu se poate) pentru care a primit un Oscar pentru cel mai bun rol feminin, se afla pe bancheta din spate a vehiculului care a fost lovit de o altă maşină. Actriţa a fost transportată de urgenţă la un spital din California.

Chiar dacă autovehiculul în care s-a aflat a fost afectat serios, actriţa a fost externată în aceeaşi zi după ce a fost supusă mai multor examinări medicale, ea putând să îşi continue recuperarea acasă.

Helen Elizabeth Hunt (n. 15 iunie 1963) este o actriță americană, câștigătoare a patru premii Emmy, un Oscar și patru Globuri de Aur.

Din filmografia sa fac parte: „Mad About You”, „The Sessions” (2012), pentru care a fost nominalizată la Oscar, „Twister” (1996), „Cast Away” (2000), ” What Women Want” (2000), „Pay It Forward” (2000), „Bobby” (2006), „Soul Surfer” (2011), sau „The Miracle Season” (2018).

Helen Hunt şi-a făcut debutul în regie cu „Then She Found Me” (2007) şi a regizat şi patru episoade din popularul serial „House of Lies”.

Te-ar putea interesa și: