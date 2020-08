Potrivit presei italiene, în fiecare vară a existat o cerere crescută de badante – așa cum sunt numite îngrijitoarele pentru bătrâni – însă anul acesta solicitările au crescut și mai mult. Aceasta din cauza pandemiei de coronavirus.

Dacă până anul acesta familiile își cazau rudele vârstnice în casele speciale pentru bătrâni, anul acesta nu o mai fac de teamă ca aceștia să nu contacteze noul coronavirus. Se știe că genul acesta de așezăminte pot deveni rapid focare de infecție. Pe cale de consecință a crescut foarte mult cererea de badante. Introducerea carantinei pentru cetățenii veniți a făcut să scadă foarte mult oferta de astfel de servicii.

În orașul Prato, la o agenție de plasare, Family Care, sunt peste 50 de cereri care nu pot fi onorate din cauză că autoritățile au impus măsura carantinei pentru româncele care ajung aici. Criza se adâncește deoarece în medie, la această agenție apar, săptămânal, încă cinci cereri.

„Tatăl meu a murit brusc, iar mama suferă de o boală degenerativă, prin îngrijitoarea unei prietene am găsit o doamnă română dispusă să vină la Prato, am ajuns la un acord și am vorbit cu consultantul, pentru formalizarea contractului de muncă, dar cu noile reguli nu a putut să plece. Până în prezent, nu pot găsi pe nimeni dispus să aibă grijă de mama mea“, a povestit un cetățean italian, citat de notiziediprato.it.

Pe de altă parte, badantele românce care aveau un loc de muncă asigurat și care, de regulă, locuiau în casele familiilor la care lucrau, nu au mai fost acceptate să locuiască aici pe perioada carantinei impuse de autorități. Familiile italiene care le găzduiau se tem că, în cazul în care sunt purtătoare ale noului coronavirus, româncele le-ar putea îmbolnăvi.

„Unele dintre asistentele familiale românce au decis în timpul stării de urgență să se întoarcă acasă. Pentru a gestiona revenirea lor, ne-am conformat la ceea ce guvernul a stabilit recent: le vom face să semneze o declarație pe propria răspundere care să arate că se autoizolează. Așa că vor trebui să se organizeze pentru a trăi într-o casă autonomă și izolată cel puțin 14 zile“, a explicat Danilo Arcaini, șeful filialei Family Care din Prato.