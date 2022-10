Inga Swiatek, dezamagită de Halep. Ce spune despre scandalul de dopaj: „Întotdeauna am crezut că Simona joacă corect”

Inga Swiatek nu poate înțelege scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep și se aștepta ca românca să joace corect. Aceasta a declarat că trebuie să se axeze ăe ea și să nu mai fie preocupată de alte persoane.

„Am fost surprinsă, nu mă așteptam la o asemenea veste (n.r. că Halep s-a dopat). Întotdeauna am crezut că Simona joacă corect.

Sper că totul se va lămuri curând. Trebuie să fie dezamăgitor. Cel mai important lucru este să am grijă de mine” – Iga Swiatek, conform jurnalistului Dominik Senkowski pe Twitter.

Iga Swiatek @iga_swiatek about doping story of Simona Halep: „I was surprised, I did not expect this news. I have always believed that Simona plays fair. Hope it clears up soon. It must be disappointing. The most important thing for me is to take care of myself” pic.twitter.com/DlwnRZ7jUS

