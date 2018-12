Informatii importante despre tigara electronica, pe care orice fumator si vaper ar trebui sa le stie

Daca la inceput dispozitivul imita perfect tigara clasica, astazi au aparut o multime de vvariante cat se poate de interesante, care promit o experienta diferita si interesanta.





Inventata in 2004, tigara electronica este un produs care a reusit sa se integreze foarte bine in societatea moderna si sa convinga un numar urias de fumatori sa o foloseasca in detrimentul tigarii normale.

Practic, este un dispozitiv care functioneaza cu nicotina sau diverse arome sub forma de vapori. In cei aproape 15 ani de viata, tigara electronica a dat nastere unui numar impresionant de mituri. Pe unii i-a convins ca merita sa fie achizitionata, pe altii nu. Vom incerca sa analizam, asadar, care sunt motivele pentru care a fost adoptata, dar si temerile celor care nu au incercat niciodata un astfel de dispozitiv.

Cum functioneaza, de fapt, tigara electronica?

Dispozitivul este compus dintr-un element cu rol de incalzire, un cartus care contine lichid tigara electronica si un atomizator. De regula, lichidul este partea cea mai controversata a tigarii, deoarece aici se gasesc substantele ce sunt inhalate de fumator.

Daca la inceput dispozitivul imita perfect tigara clasica, astazi au aparut o multime de vvariante cat se poate de interesante, care promit o experienta diferita si interesanta.

Care sunt principalele avantaje ale tigarii electronice?

Luate punct cu punct, avantajele sunt destul de mari si pot fi extrem de convingatoare:

Nu este nevoie de bricheta pentru aprinderea tigarii, ceea ce inseamna ca nu exista ardere. Acest lucru este mai sanatos atat pentru fumator, cat si pentru cei din jurul sau.

Nu genereaza mirosuri neplacute. Nimeni nu apreciaza mirosul generat de tigara clasica, nici macar fumatorii. Acesta intra in haine, in maini si in respiratie, reusind sa fie extrem de respingator. In cazul tigarii electronice, mirosul este unul chiar placut, care nu indeparteaza pe nimeni.

Nu are multe efecte negative asupra sanatatii. Exista o multime de studii facute in ultimii ani pe tigara electronica. Unele au descoperit anumite probleme si substante daunatoare organismului, altele au declarat tigara electronica complet sigura pentru organism. Adevarul este ca in lichidul tigarii se pot ascunde anumite substante daunatoare. Exista o multime de producatori de lichid la nivel mondial, iar compozitia produselor pe care le comercializeaza difera. Totusi, indiferent cate produse cu potential periculos ar fi in lichid, efectele asupra sanatatii sunt minime. Vapatul nu poate sa duca la deces, asa cum o face fumatul prin miile de substante cancerigene obtinute prin ardere.

Prezinta o diversitate mai mare. Cei care isi doresc si alte arome in afara celor de tutun se pot orienta spre tigara electronica. Aceasta vine la pachet cu mii de posibilitati, incepand cu aromele fructate si terminand cu cele clasice, de tutun.

Este o varianta prin care fumatorii se lasa de fumat. Intr-adevar, acest avantaj este dezvatut si ultradezbatut de foarte multa lume. Multi considera ca aceasta tigara nu face altceva decat sa continue un viciu nesanatos. Altii considera ca este un pas intermediar intre fumatori si nefumatori. Realitatea este ca foarte putini sunt cei care incep sa vapeze si ajung sa se lase de tot de viciu. Sunt mai multi cei care renunta la dependenta, in conditiile in care tigara electronica ofera posibilitatea de dozare a nicotinei. Astfel, cu timpul se poate ajunge la vaparea unei substante aromate, fara niciu risc.

Care sunt principalele dezavantaje ale tigarii electronice?

A MURIT! Vestea care a zguduit Capitala, in aceasta dimineata

Pagina 1 din 2 12