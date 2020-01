Despre acest lucru, Ciolacu a precizat că PSD nu va propune un premier din interiorul partidului

„PSD-ul are propuneri. Sub nicio formă propunerea de prim-ministru nu o să fie din interiorul Partidului Social Democrat. Cu certitudine nu o să fie membru PSD. Consider că este prea devreme ca PSD să vină iar cu o propunere de prim-ministru, mai ales după alegerile prezidențiale și scorul pe care l-a avut PSD la alegerile prezidențiale și europarlamentare. E o logică de bun simț și de respect față de români. E posibil ca ceilalți parteneri care vor susține moțiunea de cenzură să vină cu o propunere. UDMR a anunțat deja că nu va face o propunere”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.

Despre prioritatea PSD în acest moment, Ciolacu a spus: „Vom vedea la momentul potrivit. Prioritatea partidului în acest moment este de a trece moțiunea de cenzură”, a susținut Marcel Ciolacu.

Te-ar putea interesa și: