Medicul erou de la Piatra Neamț nu a fost pus sub urmărire penală. Informația eronată a făcut înconjurul presei din România

UPDATE: Informația apărută în presă marți seară, conform căreia medicul Cătălin Denciu a fost pus sub urmărire penală de către PÎCCJ, s-a dovedit a fi eronată. Din informațiile inițiale, publicate de Adevărul, reieșea că medicul erou de la Piatra Neamț a fost pus sub acuzare de procurorii de la PÎCCJ. Reprezentanții Parchetului General au precizat că acesta nu a fost pus sub urmărire penală.

Procurorii de la PICCJ au pus sub acuzare mai multe cadre medicale de la Spitalul din Piatra Neamț, acolo unde, pe data de 14 noiembrie 2020, a avut loc un incendiu soldat cu zece morți.

Medicul erou Cătălin Denciu, urmărit penal

Printre aceștia se numără și medicul declarat Eroul Anului 2020 în Belgia, Cătălin Denciu, potrivit adevarul.ro, al cărui devotament față de proprii pacienți și curajul de a fi intrat în flăcări fără nici un fel de echipament de protecție aveau să-i aducă foarte multă suferință. Bărbatul nu este vizat de o culpă medicală, ci este urmărit penal pentru că ar fi oferit declarații în contradictoriu, acuzațiile fiind pentru favorizarea făptuitorului, fals intelectual și uz de fals.

Pus sub acuzare este și șeful ATI de la Piatra Neamț

Este urmărit penal și șeful secției ATI a Spitalului de la Piatra Neamț, doctorul Liviu Ungureanu, pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Parchetul instanței supreme a mai precizat oficial și cauza incendiului: o candelă aprinsă la patul unui pacient într-o atmosferă îmbogățită cu oxigen.

„Se continuă urmărirea penală (…) şi faţă de o altă persoană fizică, medic la secţia ATI (…) constând în aceea că, în exercitarea atribuţiilor, ar fi întocmit şi subscris o adresă din data de 18.06.2021, care conţine menţiuni false privind îngrijirile acordate pacienţilor în timpul manifestării incendiului. Această adresă au folosit-o prin transmiterea la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Neamţ, unde a fost avută în vedere la efectuarea lucrărilor medico-legale privind decesul a două persoane, în scopul de a îngreuna urmărirea penală”, se arată în comunicatul Parchetului instanței supreme.

Printre persoanele puse sub acuzare se numără și două asistente medicale de la Spitalul de la Piatra Neamț. Acestea sunt urmărite penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, distrugere din culpă în formă calificată şi neluarea măsurilor legale de securitate în muncă. Ele „ar fi folosit şi lăsat fără supraveghere o sursă de foc deschis – o lumânare tip candelă, în contextul agoniei unui pacient. Aceasta ar fi constituit sursa de iniţiere a focului cu consecința incendierii salonului 240 ATI”, se arată în comunicatul PICCJ.

Cătălin Denciu a fost declarat Eroul Anului în 2020

În urmă cu aproximativ un an, două saloane ale Secției „Reanimare” a Spitalului din Piatra Neamț erau cuprinse de flăcări. În panica generală, un om a decis să acționeze, cum s-a priceput, în încercarea de a salva cât mai mulți bolnavi de coronavirus, cei mai mulți imobilizați la pat, dependenți de oxigen.

Cu trupul acoperit în proporție de 70 la sută de arsuri și într-o stare extrem de gravă, doctorul Cătălin Denciu, specializat în intervenții ATI a fost dus în Belgia, la Spitalul Militar „Regina Astrid”, cu o aeronavă care a decolat de pe Aeroportul Otopeni. Acela a fost momentul în care pentru viața lui, a eroului care s-a aruncat în flăcări pentru salvarea semenilor săi aflați în suferință, s-a declanșat o luptă contracronometru. O luptă crâncenă pe care, spun specialiștii, în România ar fi putut să o piardă din cauza lipsei echipamentelor speciale ce trebuie folosite pentru salvarea marilor arși.

Semnele tratamentelor și ale terapiilor pe care le-a primit în Belgia, precum și cele ale intervențiilor chirurgicale ce au urmat un plan complex, personalizat, ca urmare a scanărilor profunzimii rănilor, au început să se vadă. Specialiștii belgieni i-au refăcut lui Denciu țesuturile distruse și, la un moment dat, l-au și detubat. În toată această perioadă, lângă el s-a aflat soția sa, Alina, medic ginecolog la Spitalul din Piatra Neamț.

În anul 2020, Cătălin Denciu a fost numit Eroul Anului în Belgia. Anunțul distincției primite de medic a fost făcut de către directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, Hans Kluge. „Sunt foarte bucuros că țara mea natală, Belgia, a recunoscut meritele unui medic român din Piatra Neamț, Cătălin Denciu, declarându-l Eroul Anului 2020. Am stat de vorbă personal cu domnul colonel, care răspunde de spitalul acela din Belgia”, a declarat, la acel moment, Hans Kluge.