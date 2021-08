Informare pentru ministrul Justiției. Cum a fost anchetat de DNA șeful Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru

Ministrul Justiției, Stelian Ion a început săptămâna lansându-se în critici. Printre altele (despre care am scris deja) a criticat acțiunile Inspecției Judiciare, condusă de Lucian Netejoru. De fapt, ținta a fost Lucian Netejoru despre care spune că este „un judecător care a acceptat să fie numit politic”. O exagerare. Și alți magistrați au fost numiți tot de un ministru politic.

Oful ministrului USR-PLUS însă este legat de nemulțumirile „mai multor magistrați incomozi”, cercetați disciplinar pentru o serie de opinii exprimate pe un forum, dialoguri care au fost făcute publice. Stenogramele au șocat prin expresiile folosite de acei procurori și judecători, mai ales că în acea convorbire online existau și amenințări și jigniri, dar și exprimarea speranței ca Netejoru să dispară: „Dacă e arestat în februarie se supără cineva?… Obezitatea e o cauză de scăzut speranța de viață. Dar nu așteptăm asta”.

Doar că ministrul Stelian Ion nu e revoltat de expresiile magistraților ci de decizia șefului Inspecției Judiciare de a pune în discuție derapajele verbale, scandaloase de-a dreptul, ale unor magistrați, unii dintre ei transformați în activiști politici.

„Este revoltător că Inspecția Judiciară condusă de un judecător care a acceptat să fie numit politic, Lucian Netejoru, consumă resurse, timp și energie pentru a hărțui cinci judecători pentru că și-au exprimat opinii pe un forum intern al magistraților”. a spus luni, 9 august, ministrul Justiției.

Domnia sa vorbește și de atingerea drepturilor pe care judecătorii și procurorii le au ca orice altă persoană din România. despre delictul de opinie, dar și despre prelungirea mandatului lui Lucian Netejoru atunci când PSD guverna țara. Despre acest ultim aspect, îi amintesc ministrului că și înainte de PSD și după, când a venit guvernul Ciolș la putere, procurori șefi de la DNA, DIICOT, dar și de prin parchetele din țară stăteau intermari sau pe delegații cu anii.

Dubla măsură nu a servit niciodată nimănui să câștige războiul. Poate o luptă-două, da. Dar nu ăsta e rolul unui ministru care a promis o Justiție democrată și europenă. Or, Stelian Ion, fost avocat, numai imparțial nu este ca să poată gestiona lumea magistraților.

Nu cred nici că Lucian Netejoru este cel mai drept, competent, potrivit sau neangajat politic șef al Inspecției Judiciare. Dar știu că ceea ce se întâmplă acum cu aceste tabere beligerante este o continuare a unui episod rușinos din istoria magistraturii. Procurorii DNA ai doamnei Kovesi au fost puși să-l ancheteze pe Lucian Netejoru între 2016-2018, când era tot șeful Inspecției Judiciare. Anchetat în baza unei plângeri a unui tip dubios, cu probleme psihice. Iar împreună cu Netejoru au fost anchetați un fost ministru de Interne, un grup de ofițeri de la DIPI, judecători și procurori.

Nu știți aceste lucruri, domnule Stelian Ion? N-ați aflat că șefului Inspeccției Judiciare Lucian Netejoru i s-a fabricat un dosar penal pentru fapte care nu există? Vi le spun eu și puteți să verificați. Poate veți înțelege de ce omul acesta nu poate fi maleabil și să închidă ochii la abuzurile unor magistrați. E pățit.

Magistrați anchetați doi ani pentru „fapte care nu există”

Dosarul penal la care am să mă refer a fost construit în vremea când DNA era condus de Laura Codruța Kovesi. Am un vraf de acte care demonstrează istoria acestei anchete.

Magistrați și șeful Inspecției Judiciare (care cerceta inclusiv procurori din DNA) au fost anchetați, ba chiar le-au fost distruse cariere, pentru ca apoi procurori din aceeași instituție anti-corupție să claseze dosarele, arătând că faptele de care aceștia au fost acuzați nu există.

Un dosar penal, în care procurorul Iulian Păncescu de la DNA, din secția condusă de celebra Florentina Mirică, a cercetat timp de doi ani 16 judecători, procurori, grefieri, dar și pe șeful Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru s-a încheiat printr-o Ordonanță de clasare. Procurorul Păncescu a întocmit-o în 14 august 2018. Cele consemnate în ea, corelate cu informațiile și datele publice din perioada 2016-2018, devoalează însă imixtiunea conducerii DNA în fabricarea unui dosar cu țintă directă.

S-au cheltuit bani publici pe o anchetă care a durat doi ani, demarată la sesizarea unui bărbat cu probleme psihice și cercetat penal pentru ultraj la judecătorii care au intrat în procesele lui.

Ce i-a apucat pe procurorii DNA să-l bage pe Netejoru în anchetă, aveau un motiv anume? Da, o infamă răzbunare.

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară împotriva procurorului șef Florentina Mirică, trimiţând sesizarea către Secţia pentru procurori a CSM, în legătură cu anchetarea a 24 de ofițeri de la DIPI, când procurorii DNA au cerut desecretizarea unor documente. Era ilegal, a ieșit scandal, a demisionat și ministrul de Interne. A fost una dintre cele mai grave ofense aduse șefilor DNA ca Inspecția Judiciară, prin Lucian Netejoru să dea curs plângerii fostului ministru.

Reclamant cu probleme psihice și penale, niciodată audiat

La scurt timp după episodul cu Inspecția Judiciară, pe 25 iulie 2016, la DNA este înregistrată o plângere destul de ciudată. Se reclamau toate faptele de corupție conținute în codul penal, plus șantaj, amenințare, omor calificat. Vinovați, în accepțiunea persoanei care semna sesizarea, erau 9 procurori și judecători din Vrancea, Galați și București, plus șeful Inspecției Judiciare, judecătorul Lucian Netejoru. Oamenii aceștia nu dăduseră satisfacție în demersurile justițiabile persoanei în cauză.

Pe 22 septembrie 2016, după demisia ministrului de Interne și punerea lui sub acuzare de către procuroarea Mirică în dosarul DIPI, la DNA se mai primește, prin mail, o nouă plângere de la aceeași persoană. De data aceasta, reclamații sunt două grefiere, Lucian Netejoru de la Inspecția Judiciară, dar și fostul ministru Tobă. Acuzațiile erau de abuz în serviciu, dare și luare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, fals intelectual și fals în înscrisuri etc. Plus faptele consemnate în prima plângere, de șantaj, omor etc.

Procurorul de caz a tot anchetat pe toată lumea, doar pe reclamantul cu probleme psihice, consemnate de o comisie medico-legală, nu l-a audiat niciodată.

Poate că nici nu mai e în țară, poate a murit, poate că a avut un episod psihotic, așa cum stabilise expertiza medico-legală cerută de una dintre instanțele care l-au judecat pe bărbat pentru ultraj judiciar (art.279, al 1 și 2).

Într-un final, după doi ani de anchetă, procurorul Iulian Păncescu a emis Ordonanța de clasare.

”Din cuprinsul materialului probator administrat nu au rezultat probe sau cel puțin indicii, temeinice sau nu, din care să rezulte suspiciunea că (…)” cele 16 persoane cercetate, inclusiv Lucian Netejoru, ar fi încălcat în vreun fel legile.

E o poveste adevărată, prea ne-poveste când e vorba de cariera profesională a unor oameni. De viață, în esență.

Ce ziceți, domnule ministru Stelian Ion, fost avocat? Se poate spune că Lucian Netejoru, șeful Inspecției Judiciare, împreună cu magistrați și oameni ai legii au avut dosare penale la DNA? Că au fost fabricate pe nimic, oare va mai ține cineva minte?