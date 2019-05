PACIENȚI LOVIȚI și ÎNJURAȚI de PERSONALUL Spitalului Municipal din București. Reacția Ministrului Sănătății. VIDEO

Mai multe angajate ale Spitalului Universitar de Urgență din Capitală au fost filmate în timp ce au lovit, înjurat și amenințat pacienții. Imaginile au fost făcute publice pe rețelele de socializare. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a transmis joi, la Antena 3, că infirmierele din spital vor fi sancționate disciplinar.





Mai mulți pacienți de la Spitalul Municipal din Capitală au fost loviți, înjurați și amenințați de infirmiere.

Imaginile au fost filmate la Unitatea de Primiri-Urgențe de la Spitalului Municipal din Capitală. Una dintre cele trei asistente care umilesc pacienții le-a spus, chiar, la un moment dat, că i-ar omorî pe toți.

Filmarea a apărut pe rețelele de socializare și a devenit virală. Mii de persoane au fost revoltate de tratamentul la care sunt supuși pacienții.

„Nu există nici o explicație plauzibilă, care să scuze acest tip de comportament. Măsurile vor fi drastice. Am discutat cu cei din conducerea spitalului și vineri vor convoca de urgență o comisie de disciplină, comisie care va stabili sancțiunile pe care le vor aplica infirmierelor”, a declarat Sorina Pintea, joi, conform Antena3.ro.

„Aceste sancțiuni pot să meargă până la desfacerea contractului de muncă. Lucru pe care îl susțin. Comportamentul față de pacienți este foarte important, pentru că face parte din tratamentul pacientului. Din păcate, unii nu au înțeles lucrul acesta”, a precizat ministrul Sănătății.

Spitalul Universitar de Urgență București a avut o primă reacție în acest caz și a spus că se delimitează în mod clar de atitudinea celor trei infirmiere.

Ca urmare a imaginilor apărute în mediul online cu privire la atitudinea unor angajate ale Spitalului Universitar de Urgență București, Unitatea de Primiri- Urgențe, facem următoarele precizări: Ne delimităm clar de atitudinea celor trei infirmiere.

Spitalul Universitar de Urgență București promovează o relație corectă, umană cu pacienții, nu tolerează în niciun fel agresiunea fizică sau verbală și se străduiește să răspundă prin metode pașnice la toate încercările de provocare din partea pacienților și aparținătorilor acestora.

Întotdeauna am analizat cu foarte mare atenție sesizările făcute, iar acolo unde a fost cazul am aplicat măsurile necesare și am implementat proceduri și instrucțiuni de lucru pentru a preveni incidente similare. Comisia de disciplină a SUUB se va întruni cu celeritate și va analiza aceste aspecte, iar sancțiunile vor fi în raport cu gravitatea faptelor.

Vă asigurăm că întreg personalul se străduiește să răspundă cu promptitudine și profesionalism tuturor solicitărilor pacienților noștri.”, a fost reacția Spitalului Municipal.

