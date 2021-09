Infernul din Insulele Canare nu s-a terminat. Vulcanul Cumbre Vieja erupe fără oprire. Alte patru cutremure s-au produs. VIDEO

Marți, patru noi cutremure au zguduit insula, două dintre ele cu magnitudinea 3,2 și 3,0, care au avut loc la 5,06 și, respectiv, 8,08. Aceste cutremure sunt oarecum mai ușoare faţă de cel de luni de la 21:32, care a atins magnitudinea de 3,8, cel mai puternic de când a început erupția, potrivit datelor Institutului Național Geografic.

Cu puțin înainte de cutremur, se deschise o nouă gură eruptivă, a noua până acum, care a forțat locuitorii din zona Tacande să se evacueze. Cel puțin 183 de clădiri distruse și 6.000 de persoane evacuate | S-a fixat o rază de excludere de doi kilometri în jurul zonelor de emisie ale vulcanului | Patru noi tremurături au zguduit insula în ultimele ore

Insula La Palma din Canare s-a transformat într-un adevărat infern

De 48 de ore, vulcanul Cumbre Vieja erupe neîntrerupt, iar în cursul nopţii s-a format un nou crater la mai puţin de 1 kilometru de cel principal. Lava a distrus peste 100 de locuinţe de pe dealuri, iar 5.500 de oameni au fost evacuaţi.

Râuri de lavă, copaci carbonizaţi, incendii şi aşezări rase de pe faţa Pământului. Sunt imaginile infernul din insula La Palma. De duminică, vulcanul Cumbre Vieja erupe încontinuu. Torenţii de lavă, de 15 metri, înaintează cu 700 de metri pe oră şi topesc tot ce le stă în cale. Peste 100 de locuinţe au fost distruse, iar 5500 de oameni, dintre care 500 de turişti au fost evacuaţi.

Erau scene haotice. Era atât de haotic încât mă simţeam ca într-un film SF, spunea un turist

Din fericire nu există victime, iar garda civila a început evacuarea animalelor domestice. Premierul Pedro Sanchez supervizează operaţiunile de la faţa locului.

Bruxelles are „fonduri disponibile” pentru La Palma, dacă Guvernul solicită acest lucru. Comisia Europeană are „fonduri disponibile” pentru a atenua consecințele agricole, de pescuit și de mediu ale erupției vulcanului la La Palma și ori de câte ori guvernul spaniol o solicită. Acest lucru a fost declarat marți la Alicante de către comisarul pentru mediu, oceane și pescuit al Uniunii Europene, lituanianul Virginijus Sinkevicius, care a afirmat că la Bruxelles sunt „mai mult decât dispuși să ofere fondurile disponibile” atunci când Executivul lui Pedro Sanchez o cere.

Ultima erupție majoră de pe insula La Palma a fost în 1971

Vom mobiliza nu doar Garda Civilă, care este deja acolo, dar şi Poliţia Naţională, pompierii, şi nu doar din efectivele locale din Canare, ci şi cele din Serviciul Militar de Urgenţă”, a declarat premierul spaniol. Vulcanologii estimează că erupţiile ar putea dura şi două luni, iar pe versanţi vor curge în total între 17-20 de milioane de metru cubi de lavă.

Autorităţile spaniole se tem acum de gazul toxic ce va fi eliberat în atmosferă o dată ce lava va intra în contact cu marea. În momentul în care lava care arde la 1.000 de grade Celsius atinge apa sărată a mării ce are puţin peste 20 de grade va fi eliberat în atmosferă un nor toxic ce are în componenţă clor. Acest gaz poate irita pielea, ochii şi căile respiratorii celor care îl inspiră, scrie elpais.