Jucătorii de la Tineretul Poiana Marenu, echipă care evoluează în Liga a 4-a, au renunțat să mai participe la un meci din competiție. Ei și-au anunțat decizia pe Facebook.

Fotbaliștii de la Poiana Mare aveau meci cu Clubul Sportiv Carcea, în deplasare. În loc să ajungă la meci, ei s-au dus, cu toții, la nunta lui Ionuț Deliu, colegul lor.

”Astăzi este o zi importantă pentru colegul și prietenul nostru Deliu Ionuț și aleasa inimii Diana, aceștia au ales sa semneze contractul vieții și să se căsătorească! Casă de piatră! Din acest motiv echipa noastră nu poate sa ajungă la meciul de la Carcea deoarece toți jucatori sunt alături de colegul nostru. Am cerut să jucăm acest meci în orice altă zi, dar nu azi. Am fost refuzați și am refuzat și noi să jucăm azi dacă nimeni nu ne înțelege. CS Carcea – Poiana Mare 3-0”, au scris fotbaliștii pe pagina lor oficială de pe rețeaua de socializare.

