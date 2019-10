Ea urmează un tratament pentru boala Hashimoto, o afecțiune a tiroidei de care suferă și supermodelul Gigi Hadid și care este mult mai frecventă în rândul femeilor decât în rândul bărbaților. Maladia este în directă legătură cu dereglările hormonale și este responsabilă, printre altele, de fluctuațiile de greutate și stări de oboseală.

„Și asta contează (n.red. – în privința numărului de kilograme), sunt pe tratament. Nu simt momentan așa zisele perioade de îngrășare care sunt cumva specifice bolii, deși, dimpotrivă, toată lumea crede că eu am hipertiroidism, pentru că sunt slabă, dar de fapt am hipotiroidism. În schimb, simt schimbări la textura pielii, simt că se usucă mai tare, am alte probleme asociate. Sau pot să am stări mai proaste și de obicei atunci îmi verific analizele și văd dacă e cazul să îmi măresc doza de tratament”, s-a confesat Dana Rogoz .

Potrivit specialiștilor, Tiroidita Hashimoto este o boala autoimună, ceea ce înseamnă că sistemul imunitar atacă glanda tiroidă, glanda care produce principalii hormoni rîspunzători de buna funcționare a organismului. Inflamația provocată de boala Hashimoto duce la hipotiroidism, ceea ce înseamnă că tiroida nu funcționează la capacitatea maximă, scrie cancan.ro.

Iată simptomele de la boala autoimună Tiroidita Hashimoto:

– Stare de oboseală,

– Sensibilitate crescută la frig,

– Constipație,

– Piele palidă și uscată,

– Fața umflată,

– Unghii sensibile, care se rup ușor,

– Căderea părului,

– Limba mărită,

– Îngrășare,

– Dureri de mușchi,

– Dureri de articulații,

– Sângerare menstruală prelungită sau abundentă,

– Depresie,

– Probleme de memorie

