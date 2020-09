Virgil Bunescu este primarul comunei Giarmata, și acum se află în autoizolare la domiciliu, după ce a intrat în contact direct cu Călin Dobra. Bunescu nu ar fi trebuit să părăsească locuința unde domiciliază, dar cu toate astea a fost văzut de oameni, circulând pe străzile comunei.

Luat la întrebări, Bunescu a scos din buzunar o adeverință semnată de colonelul Caius Săceanu de la la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Timiș, prin care i se permite circulația în locurile publice. „În seara de 26.09.2020, in urma unei anchete epidemiologice asupra unei persoane declarată pozitiv cu noul Coronavirus, in preajma căreia m-am aflat prin natura obligațiilor mele de primar, asupra persoanei mele s-a impus măsura carantinării. La solicitarea mea, întrucât sunt responsabil de organizarea alegerilor locale, am primit aviz favorabil, de derogare a carantinării pentru data de 27.09.2020”, a scris edilul pe pagina lui de Facebook.

În adeverința cu pricina se arată că: ”Se emite prezenta decizie de derogare de la mpsura carantinării pentru domnul Bunescu Virgil, în data de 27.09.2020, cu condiția respectării măsurilor de protecție împotirva infectării cu noul coronavirus SarsCov2 și obligativitatea prezentării la solicitarea organelor abilitate, a documentelor justificative. Menționăm că DSP Timiș a analizat situația prezentată și a avizat faborabil decizia de derogare pentru data de 27.09.2020”.

Președintele CJ Timiș se plânge că nu poate vota

Călin Dobra este președintele în funcție la Consiliul Județean Timiș, fiind ales pe listele PSD. De curând, Dobra a aflat că este infectat cu noul coronavirus și a fost plasat în autoizolare la domiciliu. El a făcut cerere legală prin care a cerut ca urna mobilă să fie trimisă la domiciliul acestuia. A anexat și actele medicale din care rezultă că nu se poate deplasa la secția de votare, dar după acest lucru a fost anunțat că din motive de securitate sanitară, urna mobilă nu va fi trimisă la el acasă.

„Vreau să votez! E dreptul meu constituțional! Dar, în secția de votare unde sunt eu arondat, membrii au hotărât, încă de aseară, să nu se deplaseze cu urna mobilă. Iar situația nu este singulară. În câteva minute, cât durează procesul electoral, în aer liber, în cazul meu, cu măști și păstrând distanța virusul nu se transmite. Și nu o spun eu, ci o poate confirma orice cadru medical. Tind să cred că e rea voință și chiar un abuz, o încălcare grosolană a legii și un pretext pentru a-mi îngrădi mie și altor zeci de mii de oameni aflați în aceeași situație, un drept prevăzut de Constituție”, a scris Călin Dobra pe Facebook.