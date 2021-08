Ian Watkin era plecat la o plimbare pe plajă, dimineața devreme, când a dat peste creatura cu aspect extraterestru din Padstow, Cornwall, în Săptămâna Națională a Marinei. Omul, uluit, a făcut repede o fotografie în care se vede cum peștii sunt prinși în interiorul unei meduze.

Meduzele Compass fuseseră aduse la țărm de valuri, după o furtună și, în cazul uneia dintre ele, datorită corpului limpede al creaturii, peștele mic poate fi văzut perfect.

Cornwall Wildlife Trust a prezentat imaginea fascinantă adăugând: „Această meduză Compass a fost găsită pe plaja Harlyn Bay, lângă Padstow, cu un pește în clopot.

Nu este ceva ce vezi în fiecare zi

„Adesea, meduzele sunt folosite ca pepiniere de către peștii tineri, care se ascund printre tentaculele lor pentru protecție împotriva prădătorilor. Din păcate, acesta pare să fi fost înțepenit și a devenit prânz pentru meduză. Uită-te la modul în care ocupă aproape întreaga lățime a clopotului meduzei! Am mai văzut multe, deoarece am fost scafandru de peste 20 de ani, dar nu am reușit niciodată să surprind unul pe cameră. Nu este ceva ce vezi în fiecare zi”.

Acest lucru vine după ce un pescar s-a luptat cu un „rechin monstru” care a stârnit teroare la o plajă la începutul acestei luni – spunând că „nu a mai văzut așa ceva în 13 ani”.

Darron Tapper, în vârstă de 54 de ani, a văzut o umbră mare sub suprafața apei, dar nu a reușit să identifice în mod corespunzător creatura, deși consideră că ar fi putut fi un rechin.

Darron s-a întors pe plaja Boscombe din Bournemouth, Dorset, pentru a alerta salvamarii.

Observațiile au determinat un salvamar să folosească un megafon pentru a le spune tuturor să iasă din apă, titrează The Sun.