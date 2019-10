Încă de la începutul anchetei în cazul disparițiilor celor două fete, răpite de Gheorghe Dincă, din Caracal, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, numeroși specialiști, precum criminaliști sau legiști, au susținut că fetele nu aveau cum să fie ucise și arse într-un butoi din curtea de pe strada Craiovei și, cel mai probabil, fie au fost omorâte și cadavrele ar fi fost transportate în altă parte, fie au fost conduse, în viață, în altă parte. Această ultimă teorie este din ce în ce mai mult susținută atât de familiile celor două fete cât și de avocații acestora care declară că tinerele ar fi, de fapt, victimele traficului de persoane.

Avocat: fetele sunt în viață

Avocatul familiei Măceșanu, fata de 15 ani care a sunat, în zadar, la 112, la sfârșitul lunii iulie, după ce a dispărut de acasă a dezvăluit noi informații despre Gheorghe Dincă, presupusul criminal al adolescentei. În cadrul unei emisiuni TV, a declarat Aurel Moldovan a spus că anchetatorii angajați de Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, au descoperit că Gheorghe Dincă ar avea legături cu două rețele de trafic de carne vie.„Ştim de două zile că fetele sunt vii“, a declarat Aurel Moldovan, la România TV. El susţine că a aflat informaţia de la detectivii particulari angajaţi care au descoperit legăturile pe care Gheorghe Dincă le avea cu crima organizată.

„Domnul Cumpănaşu a făcut o serie de investigaţii, a angajat pe cont propriu o echipă de detectivi particulari, care a cules informaţii despre această reţea în care este implicat Dincă. Reţeaua duce spre Italia, Bari, şi este coordonată de o altă reţea, albaneză. Din câte ştim, fetele sunt în viaţă, undeva în Italia (…) Dincă făcea parte din două reţele: una coordonată de o reţea albaneză, una care ducea direct direct în Italia, la Bari“, a spus avocatul familiei Măceşanu.

La rândul său, Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a spus, la România TV, că dispar probe din anchetă, iar una din piste nu este deloc cercetată de anchetatorii DIICOT. El s-a referit, în context, la posibilitatea răpirii celor două fete și l-a completat pe Aurel Moldovan. „Poate detectivii care se apropie de Alexandra şi Luiza fac joncţiunea cu oamenii mei. Am, de asemenea, oameni în Italia. Totul trebuie să se desfăşoare rapid, pentru că dacă fetele sunt declarate moarte atunci nu mai avem posibilitatea că le căutăm oficial, la nivel internaţional. Noi investigăm însă şi pe Germania“, a declarat Tonel Pop.

Avocatul familiei Melencu a adăugat, în context, că „de când a plecat acest dosar al Luizei, a plecat în mod negativ nu altfel”. „Vreau să spun că acum DIICOT Central nu are probele judiciare pe care le-au avut cei care au cercetat dispariția Luizei. Ni s-a comunicat că DIICOT Craiova nici măcar nu a primit dosarul cu probe. Nu știu ce s-a întâmplat, dar se confirmă că și Vasilescu (procurorul Liviu Vasilescu, de la DIICOT Craiova n.r.) avea niște probe, care la acest moment nu se mai confirmă că sunt în dosarul mare al DIICOT Central. E o nebuloasă”, a spus Tonel Pop.

Dan Antonescu: „E foarte probabil să fi mutat acea fată, să o fi dus în altă parte”

Încă de la sfârșitul lunii iulie, la scurt timp după declanșarea anchetei din Caracal, celebrul specialist criminolog Dan Antonescu, fost șef al Serviciu lui Omoruri din Poliția Capitalei a fost primul care a declarat, înainte ca Gheorghe Dincă să își recunoască faptele, că individul a mutat-o pe Alexandra Măceșanu din curtea sa în altă parte, fie în viață, fie după ce a ucis-o.

El a mai spus că, cel mai probabil, criminalul ar fi putut să o ucidă pe fată când a surprins-o cu telefonul în mână, dar trupul Alexandrei nu avea cum să mai fie în curtea scotocită, ulterior, de anchetatori. „Şi-a dat seama că ea a apucat să sune, şi-a dat seama că poate fi localizat şi atunci e foarte probabil să fi mutat acea fată, să o fi dus în altă parte. Acum, că a dus-o în viaţă sau a omorât-o şi a mutat mai uşor cadavrul… să sperăm că a ales varianta 1.”, spunea Dan Antonescu.

Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a confirmat, atunci, teoria expusă de criminalist și a spus că anchetatorii nu au elemente clare că cele două fete dispărute în județul Olt ar fi decedate și nu se poate neglija varianta că ele ar fi în viaţă.

Profiler FBI: „ Gheorghe Dincă nu este un lup singuratic”

Mihaela Brooks, un profiler al FBI, susține că „Gheorghe Dincă nu este un lup singuratic și niciun criminal în serie” și consider că există șanse serioase ca Luiza și Alexandra să fie în viață. Într-o analiză făcută la emisiunea „Acces direct”, de la Antena 1, profilerul a dat detalii legate despre mănușile chirurgicale descoperite, în urma percheziției, la locuința mecanicului din Caracal, acuzat de răpire, viol și crimă.

„Un detaliu care este totuși foarte curios și indică multe semne de întrebare: în imaginea din stânga este un morman de mănuși. Sunt pe niște pungi de plastic, există și o cârpă și niște sticle de apă de branduri diferite. Această imagine a fost luată de poliție la prima oră, când au ajuns la casa odiosului. Aceste mănuși chirurgicale au fost folosite.

Mânușile chirurgicale sunt pe 4 mărimi: mici, mijlocii, largi și extralargi. Cei care sunt obișuniți să folosească mănuși în profesia lor sau din alte motive le folosesc destul de des, încep să-și formeze un obicei în a-și scoate mânușa și fiecare persoană care o folosește are un stil anume de a scoate mânușa. (…) Gândindu-ne la ce fel de om este odiosul, personalitatea lui, igiena lui personală, la felul în care arăta casa, la meseria pe care o avea, de mecanic, reparații și tinichigerie, la ce-i trebuia astfel de mânuși chirurgicale, de unde le are?

Poliția ar trebui să le separe pe categorii, pe măsuri și sper să se găsească și un ADN acolo. Aceste mânuși nu par a fi acolo de foarte multă vreme”, spune Mihaela Brooks într-un video postat pe Youtube.

Martor: „Am văzut-o pe Luiza în Italia”

Un martor din Italia a dezvăluit, la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, că a văzut-o pe Luiza într-o zonă frecventată de prostituate.

„Pe Luiza am văzut-o în data de 28 iulie. Luiza era pe strada unde se face prostituţie. A văzut-o pe la ora 21.10. În localitatea Corigliano Rossano, Provincia di Cosenza. Luiza era pe strada unde se face prostituţie, aproape. Lângă centrul comercial. Nu era împreună cu celelalte fete care mai erau. Era singură, speriată, că se vedea. Era cu pantalon negru. Pantofi negri cu toc , un tricou alb, păr lung, până la bata pantalonului, vârfurile roşii şi mai sus pe partea dreaptă”, a declarat martorul.

Femeia a mai precizat: „Am recunoscut-o, am venit acasă şi la două zile, a apărut pe internet că Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu sunt dispărute şi i-am zis soţului meu că pe fata asta am văzut-o la prostituţie, pe strada S.S. 106. Acolo, ea era! Şi am zis că nu greşesc. Şi avea înălţimea 1.60, în jur de 62-63 de kilograme. Era speriată, se uita la fiecare maşină în parte, care erau oprite, că era o coloană mare. Dar ea era foarte speriată, se uita în stânga, în dreapta, în faţă, în spate. Am fost la poliţie şi poliţia a zis: „Dacă Ambasada şi Consulatul Român nu au dat-o dispărută, în statul nostru, noi nu putem să intervenim”.

„Fata din luna mai”, într-o curte din București

Pe 7 august, EVZ a publicat mărturia unui bucureștean care a declarat că a văzut o fată cu semnalmentele Luizei Măceșanu în curtea comună a casei în care locuiește împreună cu alți propietari și chiriași, la scurt timp după dispariția fetei. Ca o stranie coincidență, omul a dezvăluit că a văzut-o pe tânără în luna mai, exact cum avea să o descrie Gheorghe Dincă pe Luiza: „Fata din luna mai”.

Bucureșteanul a dat detalii despre o femeie, vecină cu el, care s-ar ocupa de „plasarea” tinerelor peste graniță, în țări precum Spania, Germania și Italia, ultimele două state fiind indicate și de avocații familiilor celor două fete. În timp ce tânăra cu semnalmentele Luizei s-ar fi aflat în București, nepoata lui a sunat la 112, într-o zi în care a auzit scandal în curte.

Din cele spuse de bărbat, polițiștii de la Secția 20 au venit dar l-au găsit la fața locului doar pe tatăl „proxenetei”, Marin Iamandi, un bărbat de 55 de ani, din Călărași, care are domiciliul în orașul Pantelimon, județul Ilfov. Polițiștii au venit, au luat declarații de la martori dar nu au mai dat vreun semn de viață după aceea.

Polițiștii fug de funcția de șef la Caracal

Conducerea Poliţiei Caracal a fost schimbată marţi, după ce comisarul şef Costel Ghimiş, care ocupa funcţia de şef al instituției, a cerut ieşirea la pensie, începând cu 1 octombrie. A fost schimbat şi adjunctul, care a renunţat la funcţie deşi era împuternicit pentru şase luni, începând cu luna august. Adjunctul, Daniel Ţucma, a revenit ca şef al Postului de Poliţie Deveselu.

„Începând de astăzi la conducerea Poliţiei Caracal a fost împuternicit şef Codruţ Florescu, iar pentru funcţia de adjunct Ionuţ Damian Mârzacu. Noii şefi provin de la alte secţii de poliţie din judeţul Olt. Ambii au fost numiţi cu mandat de împuternicire pe o perioadă de maxim şase luni”, a declarat, marți, purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristi Grigorescu.

„Monstrul din Caracal”, transferat la Jilava

Gheorghe Dincă a fost transferat, ieri, din Arestul Central al Poliției Capitalei la Spitalul Penitenciar Jilava, „pentru efectuarea unor măsuri procedurale dispuse în cazul anchetei penale”, a anunţat Poliția Română. Surse judiciare au precizat că mutarea s-a făcut pentru expertiza psihiatrică, dar data la care aceasta va fi efectuată nu a fost încă stabilită. Magistrații Tribunalului Olt au prelungit, pe septembrie, cu 30 de zile, până pe 24 octombrie, mandatul de arestare pentru Gheorghe Dincă.

Te-ar putea interesa și: