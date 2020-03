Guvernul României nici măcar nu a contactat fabricile de la Trotuș, dar cu toate astea se dă ceasul morții să importe materiale de protecție medicală din China sau din țări din Asia.

La Trotuș, județul Bacău, există o imensă fabrică de confecții, uniforme militare și combinezoane de protecție, care de câteva zile produce la capacitate maximă, echipamente medicale, dar nu pentru România, ci pentru Italia.

TrotușTex are trei fabrici în componență, la Comănești și Bogdănești, unde lucră peste 800 de oameni. În aceste zile produce doar combinezoane medicale de protecție, la capacitate maximă. Dacă ar mai avea cinci fabrici, toate ar lucra la capacitate maximă.

Managerul fabricilor de la Trotuș, Adrian Stoian spune că nu a fost contactat de nimeni din partea Statului Român. „Răspunsul este nu. Noi de altfel nu lucrăm deloc pentru România. Am participat în trecut la licitații publice, dar statul a preferat să lucreze cu China, pentru 1 leu în minus față de oferta noastră. De atunci, nu am mai participat la vreo licitație. Drept urmare, noi lucrăm doar pentru Europa, în special pentru Italia. Noi producem combinezoane, care, spre deosebire de ceea ce am văzut pe la televizor, chiar oferă protecție, sunt certificate, respectând anumite cerințe tehnice, cu filtre antibacteriene, adică chiar protejează. Ceea ce am văzut că poartă medicii, de tipul costumelor de vopsitor, oferă zero protecție. Este ca și cum nu le-ar purta”, a spus Stoian, pentru zdbc.ro.

