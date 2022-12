Incident violent la un meci din Australia. Fanii au intrat pe teren și l-au bătut pe portar și pe arbitru

Fanii l-au agresat atât pe portarul Melbourne City, Tom Glover, cât și pe arbitrul care a încercat să-i ia apărarea, Alex King. Ei au suferit răni la nivelul feței, pentru că fanii au aruncat cu o găleată metalică în ei.

Partida s-a disputat între Melbourne City – Melbourne Victory, însă a fost abandonată după ce suporterii au intrat pe teren în minutul 22. Totul a izbucnit după ce portarul a aruncat o rachetă înapoi în direcția suporterilor echipei adverse. Ei s-au înfuriat și au intrat pe teren imediat după gestul său.

Între timp, firma de securitate nu a putut să oprească furia fanilor. Portarul a fost cusut înainte de a fi transportat la spital pentru analize. În urma incidentului și un cameraman a fost rănit.

Într-o declarație, Mebourne Victory a spus că clubul a fost „devastat” și „condamnă fără echivoc” „comportamentul îngrozitor” al fanilor la meciul de sâmbătă. Ei au spus că acțiunile suporterilor nu sunt acceptabile și un astfel de comportament nu are loc în fotbal. Suporterii au protestat înainte și în timpul jocului, care a fost inițial suspendat, apoi abandonat din motive de siguranță a jucătorilor.

