Incident grav la Târgu Jiu. Un bărbat a fost atacat de șase câini maidanezi

Victima este un bărbat de 35 de ani care locuiește în Târgu Jiu. Acesta a ajuns la spital, unde medicii i-au acordat primul ajutor medical. În plus, bărbatul a primit și vaccinul antirabic.

”Mă îndreptam către o mașină și la un moment dat au venit către mine vreo șase câini. Eu am încercat să mă apăr de ei. La un moment dat când au sărit spre mine, eu am virat către ei, m-au mușcat și m-a auzit fratele meu care s-a îndreptat către mine. Mi s-a făcut vaccinul antirabic şi antitetanos şi de atunci sunt sub supraveghere să fac o schemă de cinci vaccinuri”, a spus bărbatul, care a mai adăugat că totul s-a petrecut din senin și că nu știe de ce câinii cu pricina au devenit agresivi.

Autoritățile din oraș nu fac nimic

Deși astfel de incidente au mai fost semnalate în ultima vreme, locuitorii orașului se plâng că autoritățile nu iau niciun fel de măsuri.

Doar în luna martie, la Târgu Jiu a fost reclamate aproximativ de 30 de cazuri de atac agresiv al unui câine fără stăpân asupra unor persoane.

Din cauza acestei haite de câini fără stăpâni, oamenii nu mai pot se se plimbe prin parcuri, și nici nu mai pot să își ducă copiii la locurile de joacă.

”Sunt o problemă! Ar trebui să se ocupe cineva de ei, ca să nu muște și copiii, care se joacă”, spune o femeie.

”Trebuie făcut ceva ca să nu mai fie câini abandonați pe stradă și proprietari care au câini, dacă nu sunt în țară de ei, să fie amendați”, adaugă o altă femeie, care susține că autoritățile locale nu fac nimic în aces sens.

”Dacă rezolvă pentru o lună de zile iarăși vin câte o tranșă de câini, iară se întâmplă iarăși e vinovat primarul. Trebuie schimbată legislația la nivel de țară referitor la câini”, a comentat și un bărbat care trecea prin zona, unde a avut loc agresiunea, informează Antena3.

Nu sunt bani pentru a rezolva chestiunea

În zona metropolitană Târgu Jiu există o mare problemă cu câinii comunitari. Primarii spun că nu au fonduri suficiente pentru a rezolva situația de criză.

”Avem și noi probleme cu câinii, dar nu ne permitem să facem padocuri, să angajăm veterinar și să le asigurăm și hrană. Am înțeles că la Târgu-Jiu s-a scos la licitație serviciul de ecarisaj și vrem să facem și noi același lucru pe Zona Metropolitană. Au venit și cei de la Poliția Animalelor, dar noi nu putem mări taxele cetățenilor ca să întreținem câinii maidanezi. Avem termen până anul viitor să găsim soluții”, a declarat Daniel Coiculescu, primarul din Arcani, citat de Pandurul.