Începe postul Sfinților Petru și Pavel. Cea mai puternică rugăciune ce trebuie rostită acum. Fructul pe care nu trebuie să îl consumi

Luni, 12 iunie, începe postul Sfinților Petru și Pavel. Acesta se întinde pe aproximativ trei săptămâni și nu are o dată fixă. An de an, Postul „Sâmpetrului” începe după prima duminică de după Rusalii.

Postul Sfinților Petru și Pavel începe pe 12 iunie și se va termina pe data de 29 iunie. În această perioadă, creștinii ortodocși respectă cu sfințenie mai multe tradiții și obiceiuri. Tradiția spune că Sfântul Petru are cheile de la Poarta Raiului și este mâna dreaptă a lui Dumnezeu, în timp ce Sfântul Pavel stă la stânga Tatălui.

Conform obiceiurile Postului Sâmpetrului, pentru a fi protejați de spiritele rele, oamenii trebuie să poarte amulete de culoare roșie, cu usturoi și pelin, care vor fi puse în buzunare.

În perioada postului, credincioșii trebuie să renunțe la alimentele de dulce și la orice fel de băuturi alcoolice. De asemenea, ei trebuie să se roage celor doi sfinți pentru prosperitate și pentru a fi feriți de boli. Tradiția spune că în ziua în care sunt sărbătoriți Sfinții Petru și Pavel credincioșii nu trebuie să mănânce mere. Cei care încalcă această regulă nescrisă îi vor supăra pe cei trecuți la dreapta Domnului. După această zi, fetele tinere pot mânca câte fructe doresc, însă femeile în vârstă trebuie să consume merele doar la sărbătoarea Sfântului Ilie.

Rugăciunea pe care să o rostești în postul Sfinților Petru și Pavel

În Postul Sâmpetrului, creștinii care vor să aibă parte de bunăstare trebuie să rostească o rugăciune specială în fața unei icoane a celor doi sfinți. Rugăciunea îi va apăra pe cei ce o rostesc de boli, pagube și nedreptăți.

„Pe Voi, Apostoli slăviți ai Lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiți stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o. Pe tine, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatră de temelie a Sfintei Biserici și ți-a dăruit harul să-i întărești în credință pe toți frații tăi.

Pe tine, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din dușman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăți neamurilor toate comorile învățăturii creștine. Sfinte Petre și Sfinte Pavele, amândoi ați lucrat cu neobosită însuflețire la răspândirea Împărăției lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru.

La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăți nedrepte se abate asupra vieții noastre, să-i îndepărtați pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Amin!

Acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, vă bucurați de vederea Lui în slava cerească. De Acolo, priviți spre Biserica lui Hristos care călăuzește popoarele, pentru ca ele să vadă lumina Evangheliei și să nu rătăcească drumul care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului.

Ne închinăm Vouă, să-L rugați pe Mântuitorul nostru să-i lumineze și să-i apere de orice necaz pe episcopi, pe preoți și întregul popor creștin. Rugați-L pe Domnul secerișului să trimită lucrători sârguincioși în ogorul Tău, pentru ca toți oamenii de bunăcredință să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserică.

Slăviți Apostoli Petru și Pavel, să ascultați rugăciunea noastră, credincioși încercați de cumplite necazuri, să fiți milostivi și să îndepărtați din viața noastră furia dușmanilor porniți să ne doboare cu orice preț. Amin”.