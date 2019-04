Incendiul de la Notre Dame. Reacția președintelui Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a reacționat pe Twitter față de tragedia din Paris, unde catedrala Notre Dame este în flăcări.





„Heartbreaking news coming from Paris, #NotreDame, a historical symbol of European culture, is in flames tonight. Romania stands by #France”/ „Ştiri dureroase vin de la Paris. Notre Dame, un simbol istoric al culturii europene, este în flăcări în această seară. România este alături de Franţa.", a scris președintele Klaus Iohannis.

Tot pe Twitter există o mulțime de reacții din partea liderilor lumii.

Vicepreședintele american Mike Pence a trimis un mesaj pe Twitter prin care trimite „gândurile și rugăciunile” americanilor pentru pompierii și oamenii din Paris.

„Notre Dame este un simbol al credinței pentru oamnei din întreaga lume - și este sfâșietor să vedem o casă a lui Dumnezeu este în flacări. Gândurile și rugăciunile noastre sunt cu pompierii de la fața locului și cu toți oamenii din Paris”, a scris Mike Pence. Și primarul londonez Sadiq Khan a trimis un mesaj, spunând că Londra este alături de suferința Parisului.

„Scene devastatoare cu Catedrala Notre Dame în flăcări. Londra se alătură durerii cu Paris astăzi, și în prietenie întotdeauna”, a scris primarul Londrei pe Twitter.

Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat, amânând un discurs televizat, planificat pentru această seară, a declarat purtătorul de cuvânt al Palatului Elysee.

„Din cauza teribilului incendiului de la Notre-Dame-de-Paris, Președintele Republicii a decis să amâne discursul său”, se arată în comunicat.

Conform primelor informații, incendiul a izbucnit la ora 19, după terminarea programului de vizită.

„Notre Dame. Foc în desfășurare. Evitați zona și facilitați trecerea vehiculeleor de urgență și intervenția poliției”, se arată în mesajul poliției.

Flăcările au cuprins acoperişul catedralei vechi, a cărei construcție a început în anul 1163 și care este cel mai vizitat obiectiv turistic din Paris. Un nor imens de fum s-a împrăştiat deasupra oraşului iar cenuşa s-a răspândit pe o suprafaţă întinsă.

Notre Dame a mai fost mistuită de flăcări în urmă cu 200 de ani, pe timpul Revoluției Franceze.

