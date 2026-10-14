Un incendiu produs la o instalație Starlink din Bulgaria este investigat de autorități, după ce reprezentanții opoziției au susținut că echipamentele de comunicații ar fi fost distruse intenționat. Premierul Rumen Radev a confirmat incidentul miercuri, în Parlament, potrivit agenției dpa.

Cazul fusese făcut public anterior de alianța pro-occidentală Bulgaria Democratică (DB), care a semnalat un posibil act de sabotaj asupra infrastructurii Starlink.

„Ancheta este extrem de intensă. Lucrăm cu serviciile partenere pentru a duce la bun sfârşit această operaţiune”, a declarat Radev, care a asigurat că situația este „sub control”.

Premierul nu a oferit informații suplimentare despre împrejurările în care s-a produs incendiul, pentru a nu afecta cercetările. Parchetul bulgar a confirmat pentru AFP că investigația este în desfășurare. Până în prezent, nicio persoană nu a fost pusă oficial sub acuzare.

Ministrul de Interne, Ivan Demerdjiev, a anunțat că măsurile de protecție vor fi consolidate la alte instalații asemănătoare.

Deputatul opoziției Ivailo Mircev a anunțat luni, pe Facebook, că doi indivizi mascați ar fi provocat un incendiu la o instalație aflată în apropierea capitalei Sofia.

Parlamentarul a descris incidentul drept un „sabotaj”, comis la o „instalaţie secretă de lângă Sofia”. Potrivit informațiilor prezentate de acesta, „11 (din cele 17) antene de comunicaţii cu Starlink au fost incendiate deliberat”.

Alianța Bulgaria Democratică a transmis că antenele asigurau o legătură principală cu rețeaua SpaceX și erau utilizate în contextul războiului din Ucraina.

Rețeaua Starlink are un rol important în asigurarea comunicațiilor pentru apărarea ucraineană, în condițiile conflictului militar cu Rusia. Partidele bulgare de opoziție pro-occidentale suspectează că Moscova ar putea avea legătură cu incidentul, însă această ipoteză nu a fost confirmată de anchetatori.

Incidentul din Bulgaria a fost făcut public după un alt incendiu care a afectat infrastructura Starlink din Europa.

Pe 23 septembrie, o instalație situată la sud de Varșovia, în Polonia, a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile poloneze suspectează că incidentul ar fi fost organizat de serviciile de informații ruse.

Marți, postul polonez RMF FM a relatat că poliția germană a reținut patru persoane în cadrul investigației privind incendiul de la instalația Starlink din Polonia.

Cele două incidente au amplificat preocupările existente în Uniunea Europeană cu privire la posibilele acțiuni de sabotaj și atacuri hibride.

Bulgaria, țară membră a Uniunii Europene și a NATO, se confruntă și cu probleme de securitate în zona Mării Negre. În ultima săptămână, mai multe nave aflate în apropierea coastelor bulgare au fost vizate de atacuri.

Autoritățile de la Sofia au indicat marți că Rusia s-ar afla în spatele acestor incidente.

Guvernul bulgar încearcă să mențină angajamentele euro-atlantice ale țării, în paralel cu o politică mai conciliantă față de Moscova.

Instalațiile Starlink, dezvoltate de compania SpaceX a lui Elon Musk, permit accesul la internet de mare viteză inclusiv în regiuni izolate. Deși Musk l-a criticat în repetate rânduri pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Ucraina a continuat să folosească această tehnologie.

Un consilier al președintelui ucrainean a declarat că serviciile Starlink și-au redus activitatea în noaptea de marți spre miercuri.