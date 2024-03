Social Incendiu la Judecătoria Cornetu. Focul s-a extins







Un incediu s-a produs la Judecătoria Cornetu, Ilfov, după ce judecătorii au decis acordarea unor despăgubiri uriașe către o firmă fantomă. Pompierii încearcă să stingă focul.

Incendiu. Clădirea care găzduiește Centrul Cultural (Casa de Cultură) și Judecătoria Cornetu din localitatea Cornetu, județul Ilfov, a luat foc la mansardă, pe o suprafață de aproximativ 1500 mp, informează ISU București-Ilfov.

La fața locului au fost mobilizate 14 autospeciale de stingere, 4 cisterne, 3 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare și 2 ambulanțe SMURD. Echipele de intervenție acționează simultan atât din interiorul, cât și din exteriorul clădirii pentru a stinge flăcările. Eforturile pompierilor sunt concentrate în prevenirea extinderii incendiului și protejarea clădirii, a dosarelor și a personalului implicat.

De la ce a pornit incendiul

Incendiul s-a produs după ce judecătorii au decis acordarea unor despăgubiri halucinante către o firmă fantomă. Nu au fost raportate victime sau persoane rănite în urma evenimentului.

Circulația în zona afectată a fost restricționată pentru a facilita accesul echipelor de intervenție și a asigura condiții optime de desfășurare a operațiunilor de stins incendiul. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite zona și să respecte indicațiile forțelor de ordine prezente la fața locului.

Sublocotenent Ana Covașniuc, ISU BIF: „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire administrativa unde își desfășoară activitatea Centrul Cultural și Judecătoria Cornetu din județul Ilfov. S-a alimentat de la hidranții din proximitate, în limita debitului asigurat”.

Ce spun vecinii

Oamenii care locuiau în zonă au spus că au văzut pe geam flăcările și că i-au anunțat pe ceilalți vecini. „Eram acasă și am văzut că arde, pe geam am văzut și am sunat, cred că am fost primul care a sunat. Era flacără mare și ardea peste tot”. „M-au trezit din somn vecinii că arde Casa de Cultură. Totuși am stat cu teamă să anunțăm familia, că erau copiii în casă, să anunțăm să-i evacuăm în caz de ceva, dacă e pericol să se extindă la bloc”. „Am văzut flăcările și am venit și noi să vedem ce se întâmplă aici”, potrivit știrileprotv.