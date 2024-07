Incendiu la Catedrala din Rouen. Autoritățile intervin cu zeci de mașini de pompieri

Franța. Incendiu puternic la turla Catedralei din Rouen, aflată în proces de reabilitare. Primarul orașului a anunțat că au fost solicitate zeci de echipaje de pompieri pentru a evita ca dezastrul să se extindă.

Catedrala din orașul Rouen este o construcție simbol pentru Franța, astfel că toată lumea privește cu îngrijorare la ce se petrece. Primarul orașului, Nicolas Mayer-Rossignol, a anunțat că nu este cunoscută originea focului, la acest moment.

Focul a cuprins, în această dimineață, Catedrala din Rouen, în departamentul Seine Maritime. Imagini cu acest incendiu, care a afectat turla în formă de săgeată au apărut pe rețelele de socializare. Primarul orașului, Nicolas Mayer-Rossignol, a declarat că turla a fost cuprinsă de flăcări, fără să arate care este cauza.

Muncitorii și vizitatorii care se aflau la momentul izbucnirii focului în interior au fost evacuați, astfel că nu se poate vorbi despre victime. Autoritățile au precizat că au fost muncitori care au avut de suferit din cauza fumului și care primesc îngrijiri medicale. Viața lor nu este în pericol, însă.

Primarul și-a liniștit concetățenii spunând că au fost luate toate măsurile necesare pentru ca flăcările să nu se extindă. Astfel, serviciul de luptă împotriva incendiilor şi salvare SDIS76 a transmis o alertă la ora 12.00 (13.00, ora României). Potrivit autorităților, la operațiunile de stingere a acestui incendiu au participat 33 de vehicule şi 63 de pompieri.

❗️ The spire of Rouen Cathedral is on fire in France

This is one of the highest Gothic cathedrals in the world.

The causes of the fire are still unknown. At the time of the emergency on the spire was being repaired. pic.twitter.com/CIJlCtMbyw

— NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2024