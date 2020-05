Relația dintre Clinton și Maxwell ar fi durat câțiva ani, multă vreme după ce al 42 -lea președinte al SUA și-a încheiat mandatele la Casa Albă, potrivit cărții „A Convenient Death: The Misterious Demise of Jeffrey Epstein” (O moarte convenabilă: misteriosul deces al lui Jeffrey Epstein), care urmează să fie lansată pe 2 iunie și având-o ca autori pe Alana Goodman și Daniel Halper.

Cartea a fost citită în premieră de ziariștii de la New York Post. O sursă citată de autorii cărții susține că Clinton și Maxwell „se culcau împreună” („they get it on”) și că fostul președinte „s-a folosit” de Epstein pentru a-și continua relația cu Ghislaine Maxwell.

Potrivit unui fragment din care, citat de publicația new yorkeză, „în numeroase ocazii, Clinton a vizitat locuința privată a lui Maxwell din 116 East Sixty-fifth Street, un ogeac de 11 milioane de dolari, cu o suprafață de puțin sub 2500 de metri pătrați, mult mai modest decât palatul lui Epstein, aflat câteba străzi mai încolo”.

Cei doi autori mai scriu că Maxwell a fost unul dintre puținii invitați să participe la nunta lui Chelsea Clinton și a devenit „cumva o figură permanentă” la evenimentele organizate de Clinton Global Initiative și Clinton Foundation.

Totuși, cartea respinge ideea că Bill Clinton ar fi avut aventuri cu fete minore pe faimoasa „insulă a pedofililor” aparținându-i lui Jeffrey Epstein.

„Sursa a explicat că reporterii nu au prins cheia relației Clinton-Epstein, concentrându-se pe infracțiunile sexuale ale lui Epstein. «Clinton este stupid, dar nu idiot», a spus sursa, respingând ideea că fostul președinte a avut relații cu copile”, scriu Goodman și Halper.

Epstein a fost acuzat de abuzuri sexuale de către zeci de femei și trebuia să compară în fața justiției sub acuzația de trafic sexual, când s-a sinucis în mod suspect în celula sa, anul trecut, deși se afla într-o închisoare de maximă securitate.

Momentul sinuciderii și relațiile sale cu o sumedenie de oameni puternici de pe întreaga planetă au ridicat numeroase semne de întrebare legate de moartea sa, însă Departamentul Justiției a conchis în cele din urmă că a fost cu adevărat vorba de o sinucidere, după o „rafală de gafe”.

În ceea ce o privește pe Ghislaine Maxwell, ea a dispărut imediat după arestarea lui Epstein și comunică cu Justiția prin intermediul avocaților.