Lovitură pentru Înalta Curte. Se contestă completurile de trei judecători

A fost formulată prima contestație în anulare împotriva unei condamnări pronunțate de un complet de 3 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție. Aceasta se referă la dosarul în care fostul președinte ANRE și fostul Senator UDMR, Olosz Gergely, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență.





În contestația în anulare în dosarul în care fostul senator Olosz Gergely a fost condamnat se arată că Înalta Curte nu a respectat legea în privința compunerii completurilor de trei judecători, „întrucât președinții de secții au întocmit listele cu alcătuirea completurilor de trei judecători și nicidecum Colegiul de conducere al ÎCCJ, la propunerea președintelui sau a vicepreședintelui acesteia”, se arată în contestație, conform jurnaliștilor de la luju.ro .

„Avand in vedere faptul ca Legea nr. 304 din 2004 stabileste in mod imperativ regulile privind organizarea judiciara in Romania, rezulta fara putinta de tagada ca presedintii de sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu au dreptul sa propuna alcatuirea completurilor de judecata.

Or, imprejurarea nelegala anterior precizata se regaseste si in cazul pronuntarii Deciziei nr. 364/A din 20 decembrie 2018 a Ialtei Curti de Casatie si Justitei in dosarul nr. 2618/2/2014 referitor la contestatorul Ion Bircina. Astfel, acesta nu a fost judecat de o instanta de judecata compusa potrivit legii, ci de o instanta de judecata compusa potrivit unor reglementari administrative aflate in contradictie cu Legea nr. 304 din 2004 privind organizarea judiciara, imprejurare care afecteaza in mod iremediabil dreptul la un proces echitabil, fiind deplin justificata admiterea contestatiei in anulare si rejudecarea cauzei de un complet de judecata constituit potrivit legii”.

