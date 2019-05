UPDATE. Răsturnare de situație în dosarul lui DRAGNEA, la ICCJ. Cererea surprinzătoare a avocatului liderului PSD. Judecătorii au luat o decizie

Pe un fundal electoral mai tensionat ca niciodată, cea din urmă săptămână ce prefațează alegerile europarlamentare debutează cu o zi de-a dreptul „nebună”, care, cel puțin teoretic, ar putea detona o serie de bombe veritabile cu efecte greu de prevăzut în aritmetica actualelor jocuri și ciocniri politice.





UPDATE 11 - Marian Nazat, avocatul lui Liviu Dragnea, a susţinut, în cuvântul final de la ultimul termen din apelul de la ÎCCJ, că faptele de care este acuzat clientul său fie s-au prescris, fie nu au fost săvârşite cu vinovăţie.

„S-a împlinit termenul de prescripție specială. Să luați act că inculpatul nu doreşte continuarea procesului penal. Deşi s-a susținut voalat că e vorba de o infracțiune continuă, instigarea la fals intelectual, nicăieri nu s-a discutat, nici în motivare, nici în dosar. Plecând de la momentul de la care se susține ca s-a săvârşit infracţiunea, încă din 2013 se împlinise termenul de prescripție. În legătură cu infracțiunea pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului, am avut senzația că sunt două completuri diferite. Am susținut și susțin și acum articolul 16, lit. c) din Codul de procedură penală - fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.”, a declarat avocatul.

„Am întrebat dacă Dragnea era un Dumnezeu (n.r. în faza de fond) (...). Nu am crezut atunci că o afirmație poate constitui pivotul central al condamnării unei persoane în 201.”, a mai precizat Nazat.

UPDATE 10 - Magistrații amână pronunțarea unei sentințe în cazul lui Liviu Dragnea, în procesul DGASPC Teleorman.

Procurorul DNA a subliniat că Liviu Dragnea este autorul moral al infacțiunii.

Procurorul invocă „atitudinea procesuală nesinceră si minimalizarea competențelor pe care lege i le conferea lui Liviu Dragnea in calitate de președinte al CJ In raport cu directorul DGASPC. E autorul moral al infracțiunii de abuz în serviciu comisa de Alesu Floarea, un transfer aproape tipic de la autorul moral la cel faptic al infracțiunii de abuz”.

UPDATE 9 - Procurorul DNA a anunțat, luni, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) că solicită pedepse mai aspre pentru inculpații din procesul lui Liviu Dragnea.

„Solicităm aplicarea unor pedepse spre limita medie, nu spre minim, așa cum a apreciat instanța de fond.”, a precizat procurorul.

UPDATE 8 - După o scurtă deliberare, magistrații ICCJ au respins toate solicitările avocaților, printre care excepția de nelegalitate, cererile de sesizare a CCR, cererea de probatorii, cererea evaluării deciziei CSM privind pensionarea și cererea de amânare a cauzei.

A fost reluată judecarea cauzei, iar în momentul de față i s-a dat cuvântul procurorului DNA

UPDATE 7 - Completul de cinci judecători de la ICCJ s-a retras pentru deliberare în urma excepțiilor de neconstituționalitate invocate de avocata șefului PSD.

UPDATE 6 - Apărătoarea lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a invocat două excepții de neconstituționalitate în dosarul DGASPC.

„Invocăm o excepție pe articolul 421. Această dispoziție încalcă dreptul la apărare. Proba se obține în procesul penal așa cum știm, iar dacă legea spune că la apel se precizează că se administrează doar anumite probe restrictiv se încalcă dreptul la apărare. Când un text de lege limitează un mijloc de probă, iar la apel se spune că se administrează doar o singură categorie de probe este îngrădit dreptul la apărare”, spus Flavia Teodosiu în fața instanței.

A doua excepție pe care avocata Flavia Teodosiu a invocat-o are în vedere un alt articol din Codul de Procedură Penală. „Ridicăm excepția după ce Parchetul a solicitat cererea de schimbare a încadrării juridice. O cerere de schimbare în apel încalcă dreptul la apărare. Azi au renunțat, dar textul de lege a ridicat probleme constituționale”, a mai spus Flavia Teodosiu.

UPDATE 5 - DNA a renunțat la cererile de sesizare a CCR în dosarul lui Liviu Dragnea. Prin această decizie, procuroriii Direcției Naționale Anticorupție urmăresc ca dosarul șefului PSD să se judece cât mai repede.

UPDATE 4 - Judecătorii de la CCR au respins, astăzi, sesizarea PNL privind prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor referitoare la delegarea atribuţiilor preşedintelui acestui for către vicepreşedinţi.

UPDATE 3 - Sesizarea privind delegarea lui Florin Iordache pentru a semna plângerea a fost respinsă, șefa ICCJ Cristina Tarcea afirmând că, potrivit unei decizii CCR, vicepreședintele Camerei Deputaților nu are competența de a sesiza un conflic juridic la CCR, întrucât această atribuție nu îi poate fi delegată de președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea.

UPDATE 2 - Judecătorii de la Curtea Constituțională au amânat pentru data de 5 iunie sesizarea privind conflictul dintre Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupţie, obiecție făcută de vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache.

