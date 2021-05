Potrivit președintelui grupului Aktor, inginerul Christos Panagiotopoulos, în această toamnă va fi posibilă circulația auto pe lotul doi din autostrada Sebeș – Turda. Angajamentul a fost luat și în fața membrilor guvernului român de președintele grupului Aktor.

Într-un interviu pentru infrapress.ro, Christos Panagiotopoulos a vorbit și despre alte proiecte de infrastructură ale grupului Aktor, pe care le derulează în România. Potrivit acestuia, România este cea mai importantă piață pentru constructorul grec, după țara de origine. Aici sunt organizate șantiere pentru autostrăzi dar și lucrări la infrastructura de cale ferată.

”Ce doresc să vă spun în primul rând și să vă asigur, este că în aceste două zile în București, am avut întâlniri cu Oficialitățile Guvernamentale responsabile de infrastructură, cu factorii de decizie și i am asigurat cu toată seriozitatea și responsabilitatea pe care o am ca Președinte Aktor, că voi susține și voi debloca tot ceea ce în trecut nu a funcționat și mă voi ocupa personal să urmăresc evoluția tuturor șantierelor. Am promis acest lucru celor mai importanți membri ai Guvernului României și mă voi ține de cuvânt. La ultima Adunare Generală a acționarilor din luna Aprilie s a hotărât mărirea capitalului cu 120 milioane de euro, parte din această sumă se va îndrepta către România tocmai a pentru a putea susține ceea ce ne dorim, și anume performanță și livrarea de proiecte, nu doar vorbe.

Știu că prioritatea Aktor este Sebeș Turda Lotul 2, știu foarte multe detalii despre acest proiect și vă pot asigura că în toamna acestui an se va circula pe această autostradă în totalitate și doresc să îmi cer scuze în numele Aktor tuturor românilor care stau în trafic mai ales în zona Teiuș și le promit că în câteva luni se va circula pe această autostradă”, a declarat președintele Aktor, Christos Panagiotopoulos.